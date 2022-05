Licitada en 340.000 euros la creación del centro de información de Fonmiñá

"Ás veces un ten soños que funcionan no seu imaxinario; moitas veces quedan en nada, pero outras, paseniñamente, acaban converténdose en realidade", decía el alcalde de A Pastoriza, Primitivo Iglesias, para arrancar su intervención en el acto de presentación del centro de interpretación del Alto Miño que la Confederación Hidrográfica do Miño Sil (CHMS) levantará en Fonmiñá. Un edificio "versátil" e "integrado" en su entorno al que el ente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, destina 340.000 euros, sufragados íntegramente por este, aunque el Concello pone los terrenos.

El organismo de cuenca ya sacó la licitación para este proyecto con el objetivo de empezar las obras este verano y que pueda estar funcionando "a vindeira primavera", en palabras del presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, quien agradecía a Primitivo Iglesias el haber sido "promotor desta idea". Además, confía en que el centro se convierta "nun lugar de referencia a través do que se divulgarán os valores dos ríos e a nosa cultura fluvial".

Con esas palabras concordaba Iglesias, que aspira a convertir A Pastoriza "nun referente do turismo de proximidade no centro-norte da provincia de Lugo". "As excursións, os visitantes, as familias que veñan ver as exposicións, os documentais e as actividades que se programen neste edificio, pararán a tomar alí un refrixerio, e logo poderán achegarse ao castro de Saa, que está ben preto, ou ao CIN de Bretoña, para coñecer a historia e a prehistoria do noso concello", esgrimió ayer el regidor pastoricense.

En este sentido, el alcalde avanzó que en este "polivalente edificio", que hará de barrera entre la laguna y la carretera LU-122 para crear "un espazo natural amable, funcional e tranquilo", tendrá un lugar especial la última obra de Xosé Otero Canto, un romancero que recoge en verso las ocho leyendas sobre Fonmiñá. "Todos os ríos teñen o seu romanceiro", aseguraba Iglesias al tiempo que hizo entrega a Quiroga de un ejemplar del libro. "O único que teño de momento, que acaba de saír", reconocía el alcalde pastoricense antes de finalizar la que, para él, "é a posta de longo do centro de interpretación de Fonmiñá".