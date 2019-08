Los libros también son para vacaciones

Son compañeros de viajes, de aventuras, de ratos muertos, llenan horas de playa o tardes de lluvia en casa. Los libros también son para las vacaciones. Aunque los préstamos cambian. Y si durante el curso algunos de los libros más solicitados en las bibliotecas de la zona son las lecturas obligatorias de los colegios, en la temporada estival la novela se hace con el protagonismo bajo la influencia de Lorenzo.

Son los meses en los que hasta el horario de las bibliotecas cambian —normalmente pasan a abrir solo por las mañanas— pero hay cosas que se mantienen con el cambio estacional. La mujer sigue siendo, con diferencia, la que más lee, al menos en las bibliotecas de la zona, y aunque se prestan más libros en castellano, en gallego se demandan cada vez más.

En las comarcas de Terra Chá y Meira y en el concello de As Pontes los lectores pueden acceder a miles de títulos de libros totalmente gratis, cientos de páginas nuevas que descubrir y millones de letras para perderse. Y este verano, las cifras de préstamo van en aumento.

El mayor número de propuestas se ofrece en As Pontes: 26.000 títulos. "En verán hai menos préstamo que en inverno pero aumentou con respecto ao verán pasado, baixa o de rapaces pero aumenta o de adultos, a xente ten máis tempo libre en vacacións", explica la responsable de la biblioteca pontesa, Anabel Alonso, que asegura que el éxito estival son las "lecturas de pracer" y la "novela negra", aunque esas están en el top de reservas los 365 días. La biblioteca Enrique Rivera Rouco suma una cantera de lectores que se mantiene todo el año y la estantería de novedades, llena de fotocopias en el lugar de los libros prestados, demuestra que la gente se deja llevar por sus páginas, también en verano.

La biblioteca municipal de Vilalba es el gran paraíso para los amantes de la lectura en Terra Chá. Hay sobre 20.000 títulos registrados, aunque existen más. "Hai menos préstamo no verán que o resto do ano, pero tamén funciona moi ben. Vén moita xente de fóra, que ten aquí a familia ou está de vacacións e xa vén doutros anos co carné da Rede de Bibliotecas de Galicia", explica Atenea Ruibal, la actual responsable de la biblioteca de Vilalba. Incide en que aparte de las novelas y los títulos más conocidos que vuelan cada vez que se colocan en las estanterías, los libros de prelectores y primeros lectores —ese grupo de menores de hasta siete u ocho años— también están funcionando "moi ben".

Y aunque en la variedad está el gusto y los números cuentan, en las bibliotecas importan más las letras, también la actualidad, tal y como destacan sus responsables. Tener las novedades es un imán para mucha gente.

El ránking de este verano en Terra Chá, Meira y As Pontes

Las hijas del capitán. María Dueñas triunfa en las bibliotecas de la zona.

La sospecha de Sofía. La obra de Paloma Sánchez-Garnica es otra de las reservadísimas.

Reina roja. Juan Gómez-Jurado triunfa.

Beleza vermella. La novela negra de Arantxa Portabales, un éxito.

Infamia. La obra de Ledicia Costas es otro de los más esperados en gallego.

O último barco. La de Domingo Villar vuela.

Pétalos en el mar. Isabel Allende funciona.

La trilogía de la ciudad blanca. Eva García Sáenz de Urturi engancha.

El visitante. Stephen King se cuela en Vilalba.

O exército de fume. La obra de Manuel Gago tiene gancho en Xermade. Sale Momán.

Isadora Moon, El diario de Greg o Esqueletes divertidos. Son los éxitos infantiles.

La Rede de Bibliotecas de Galicia incluye ocho bibliotecas públicas de la zona en su catálogo. Además de la de As Pontes y la de Vilalba, uno se puede perder entre libros en otros muchos lugares.

La biblioteca de Xermade, pese a ser un centro pequeño, puede presumir de haber recibido cuatro veces el premio nacional María Moliner, una puerta a renovar títulos e incluir novedades entre sus estantería, que suman en la actualidad 9.600 libros. "Este ano estou alucinando, non sei se é cousa do tempo, da meteoroloxía, pero estanse prestando moitos máis libros que outros anos", explica la bibliotecaria, María González, que asegura que en su caso las caras cambian según las estaciones. "Os que levan todo o ano paran e vén moita xente que está aquí de vacacións", dice. En su caso la novela de adultos funciona, pero las lecturas infantiles también se mueven con agilidad en las estanterías. "Sobre todo o álbum ilustrado", indica.

"El verano es una buena época para los préstamos. Hay menos gente, porque muchos se van a la costa o a sus países de origen y no vienen con tanta frecuencia como el resto del año, pero se llevan un montón de libros por núcleos familiares", dice Almudena Pita, de la biblioteca municipal de Castro de Rei, que asegura que en vacaciones los niños quizás leen menos pero los adultos más."Piden mucha novela de evasión, ligera. Sigue funcionando la romántica, pero también la ficción o las novelas de intriga y misterio", añade la bibliotecaria.

En Castro de Rei, además de la Crecente Vega, hay otra biblioteca pública en Castro de Ribeiras de Lea, la José Trapero Pardo. A estas se suman las de A Pastoriza, Meira y Guitiriz —pese a estar reconocida en el catálogo no forma parte de la red gallega de bibliotecas, a la que acaban de solicitar su acceso—. Y el catálogo gallego reconoce dos agencias de lectura, una en Muras y otra en Pol.

Hay otros centros, como el de Abadín o Begonte y Cospeito —estos dos últimos ahora mismo sin apenas uso— que también esconden libros entre sus paredes.

LAS RECOMENDACIONES DE LAS BIBLIOTECARIAS

VILALBA. Atenea Ruibal. Quérote. Eu tampouco



La responsable de la biblioteca recomienda un libro de una joven vilalbesa, Cecilia F. Santomé, que habla de "amores e desamores". Una lectura "sinxela para un día de praia", dice Atenea Ruibal, que anima a los lectores a perderse entre sus páginas. "É importante que dende un servizo público se apoie a escritores locais", resalta.

AS PONTES. Anabel Alonso. Galería de saldos



La bibliotecaria recomienda una obra en gallego de Diego Giráldez, que engloba 27 relatos cortos. "É unha lectura moi agradable, con textos curtiños que podes leer independentemente e creo que é moi boa opción para o verán", dice Anabel Alonso, que explica que cada texto va asociado a una reproducción de una obra de arte.

CASTRO DE REI. Almudena Pita. La noche de las luminarias



La responsable de la biblioteca propone una obra de José Francisco Rodil Lombardía, "una novela histórica que narra dramáticamente la época que va desde la segunda República y los años previos a la Guerra Civil y su estallido". "Transcurre en la ciudad de Lugo, la montaña lucense y el occidente de Asturias y las críticas de nuestros usuarios son positivas", dice.

XERMADE. María González. El cuento de la criada



La bibliotecaria invita a leer una obra de Margaret Atwood, que pese a publicarse en 1985 está de plena actualidad por la serie de la HBO que lleva el mismo nombre. "Ten moita relación co que estamos a vivir coa sociedade e vendo o panorama político", dice María González, que destaca una obra que habla de feminismo y de la exclavitud sexual.

GUITIRIZ. Ana María Pérez. Rutas de Santiago



La nueva responsable de la biblioteca, que se ubica en la Casa Habanera, se aleja de la novela y recomienda una guía sobre los cuatro caminos jacobeos que pasan por la provincia de Lugo. "É unha boa maneira de coñecer todas as rutas que hai, algunhas moi descoñecidas", dice, y anima a prepararse con la lectura para el próximo Xacobeo.

MEIRA. Montse Vidal. La chica del tren