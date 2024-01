Libros con una segunda vida

Una pasión por la lectura y el conocimiento transmitida de generación en generación, las ganas de cumplir con un deseo en vida y la apuesta por confiar en entidades que trabajan por dinamizar la vida social en el rural se unieron para dar luz verde a un nuevo proyecto, el de una biblioteca rural en la parroquia vilalbesa de Noche.

La asociación cultural y vecinal Nausti acaba de inaugurar en su local social este nuevo servicio, el cual existe gracias a sendas donaciones de dos particulares, con la particularidad de que buena parte de la biblioteca la forman libros y tratados antiguos de medicina, algunos de principios del siglo XIX o incluso anteriores.

"Son todos de la familia Peña Rodríguez, que eran médicos y el padre de la última que murió, Raquel, era procurador, por eso hay tantos libros de medicina o derecho", explica Ana Vázquez, sobrina de la citada Raquel, de la que destaca que era "una gran lectora", a la que le "encantaba la historia" y que incluso escribió el libro Vilalba en el siglo XIX valiéndose de la información de los libros y archivos que guardaba su padre.

Al verse con tal volumen de ejemplares, Ana pensó en qué salida darles y empezó a buscar una asociación "que funcionara bien y tuviera un lugar apropiado" para poder tener los libros en buenas condiciones —además de los libros, donó la librería donde estaban colocados—. Y ahí fue donde entró en escena la asociación Nausti.

"Raquel era maestra y en los primeros años ejercía en las casas escuela de las aldeas y le tenía un cariño especial a esos centros unitarios. Pensé que su biblioteca tenía que acabar en un sitio que a ella le podría gustar", explica Ana, que apunta que no cuantificó cuántos libros donó a esta entidad vecinal, pero que envió "muchísimos, varias cajas".

"Había la opción de venderlos, porque son muy antiguos, pero mi tía siempre decía: ‘Cuando me muera, todo esto va a acabar en el rastro’. No le gustaba ese final, porque eran libros de la familia y esto es una forma de que no acaben por ahí en cualquier lado y sigan juntos", añadió.

Miscelánea. Tratados de pediatría, manuales de cirujía menor, una pequeña enciclopedia de especialidades médicas u otra sobre geografía, todos ellos del siglo XIX, son algunas de las joyas literarias que se pueden encontrar en las estanterías de la biblioteca de Noche, donde conviven con novelas actuales, grandes clásicos como La regenta o Los tres mosqueteros o coleccionables de pintura, manualidades o incluso para aprender inglés.

Muchos de estos elementos enumerados ahora corresponden a la aportación de Olga del Caño, amiga de Ana Vázquez, que cuando supo de su donación vio "el cielo abierto" para darles una segunda vida a "muchísimos libros" que "no sabía qué hacer con ellos".

"No iba a tirarlos. Son libros, tienen un valor y quería hacer algo con ellos", explica. Y así fue. Hizo una selección y los metió en seis bolsas grandes para hacérselos llegar a la asociación Nausti.

La directiva de la misma quiso agradecer este donativo tan especial y les hizo un pequeño reconocimiento. Este sirvió también como inauguración de la biblioteca, en la que una persona de la parroquia se encargará del servicio de préstamo. "Esto para nosotros es una maravilla", afirmó el vicepresidente, José Antonio Pita.