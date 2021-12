Libros que viaxan das estanterías ás aulas

Os libros permiten viaxar a outros mundos, ir ao espacio exterior, vivir na Idade Media, coñecer ou marciano, resolver un misterio ou conversar con animais. E os libros tamén viaxan, das imprentas as librerías, das bibliotecas as casas... A maioría son viaxes en solitario, pero tamén poden ser coma unha excursión colectiva. E niso andan agora a biblioteca pública municipal de Vilalba e a súa bibliotecaria, Atenea Ruibal, viaxando ata os centros educativos do concello para dar a coñecer todas as posibilidades que ofrecen para que os moitos libros dos que dispoñen —contan con case 7.500 referencias para menores de 14 anos— viaxen en grupo das estanterías ás aulas.

Cada colexio —e tamén ludotecas, conservatorio, anpas...—, grazas a unha iniciativa da Rede de Bibliotecas de Galicia, ten á súa disposición un carné de socio que lle permite retirar en préstamo, durante 21 días prorrogables por outros tantos, ata 30 libros xuntos, para uso e goce do alumnado. E ata o Ceip Monseivane de Moreda xa viaxaron tres decenas —a anpa da Escola da Educación Infantil tamén fixo uso deste servizo para conmemorar o 25-N—, moi ben acompañados pola súa gardiá habitual.

O equipo directivo do centro escolleu as publicacións desexadas e Atenea Ruibal non só levou o material ao centro, senón que se reuniu cos escolares — os preto de 50 alumnos repartíronse en dous grupos, de tres a sete anos e de oito a doce— para explicarlles o funcionamento da biblioteca e os servizos dos que esta dispón. Ademais, entregoulles un impreso a cada neno e a cada nena para facerse socio tamén individualmente, se así o desexan, e agasallounos cunha pegatina e cun marcapáxinas co lema A biblio vai ao cole.

E por suposto, non podían faltar os libros e as historias que conteñen. A bibliotecaria tamén fixo as veces de contacontos e ofreceulles aos escolares varias narracións con temáticas seleccionadas para facelos non só viaxar, senón tamén pensar: os dereitos do neno, a igualdade e a violencia de xénero, con títulos coma Arthur e Clementina ou Mulleres e homes, publicacións que son dos anos 70 pero que manteñen a súa vixencia.

"É unha proposta moi interesante e moi divertida", destaca Atenea, que ademais cumpliu co requisito do centro para ese día, ir en pixama, igual que o alumnado e o profesorado do Ceip Monseivane. Este foi o primeiro colexio en recibir unha visita que a bibliotecaria vilalbesa espera repetir co resto dos centros de Vilalba ao longo do curso.