Libros que se fan arte na biblioteca de Vilalba

Aunar arte, manualidades, reciclaxe, literatura e fomento da lectura foi o obxectivo principal dun exitoso obradoiro infantil que se levou a cabo nos últimos días na biblioteca municipal de Vilalba e no que os participantes puideron poñer o seu gran de area para darlle un orixinal lavado de cara a estas instalacións.

A biblioteca e o Concello promoveron un taller de decoración dirixido aos máis pequenos e que resultou ser un éxito. A primeira idea era celebralo en xaneiro, pero a situación sanitaria derivada do covid-19 fixo que se pospuxera. A segunda convocatoria non se quedou atrás e, das 40 prazas que se ofertaban, cubríronse 34, facendo practicamente pleno nos grupos de menor idade.

"A idea era conxugar por un lado facer obradoiros para moita xente con poñer máis bonita e alegre a biblioteca e intentar facer un espazo máis amigable", explica a responsable, Atenea Ruibal.

Para elo, repartiron os participantes segundo a súa idade, en tres grupos de catro a sete anos e outro máis de oito a doce. Despois, coa axuda dunha rapaza que vive en Vilalba e estuda Belas Artes, dispuxéronse a darlle unha nova vida a libros antigos e revistas e periódicos vellos. "Usaron libros infantís que xa estaban destrozados de tanto uso e tantos préstamos, non se podían reparar de ningunha maneira. Tamén houbo xente que colaborou traendo material", indica Atenea.

Pequenas cos seus traballos na zona de secado. M.ROCA

Entre as manualidades realizadas, sempre adaptadas ás distintas idades, decoráronse flores de papel con pintura para facer un pequeno xardín que se pode situar en distintos emprazamentos; creáronse divertidos monstros coa técnica de soprar pintura cunha palla sobre follas de libros vellos; fixéronse viraventos de papel e empregouse a papiroflexia para decorar en relevo un mural dun libro, entre outras cousas que foron saíndo sobre a marcha. Todo para poñer unha nota de cor e persoal ás paredes das salas principais.

"Os nenos quedaron moi contentos. Cada vez que remataba o seu taller dicían que querían volver para facer máis cousas", recoñece a responsable da biblioteca vilalbesa á hora de facer unha valoración sobre a actividade.

Atenea Ruibal también explica que o obxectivo é que este material artístico e artesanal quede exposto "moito tempo". "É un xeito de que nos nenos se acheguen outra vez á biblioteca, para ver os seus traballos ou ensinalos. Cando os colocaban nas paredes dicían que era como un museo", afirma con satisfacción.

CAPTACIÓN. A celebración deste obradoiro trouxo consigo outra boa noticia para a biblioteca vilalbesa, xa que tamén serviu para que algúns dos participantes se fixesen socios da entidade. "Era tamén outro obxectivo, que a xente coñeza a biblioteca, se faga socia e participe", di Atenea.

Por elo, a celebración de actividades e de propostas que sirvan para atraer a xente e para fomentar a lectura dende a nenez está a ser unha constante nos últimos meses nunha biblioteca que conta con arredor de 2.500 socios e ten un fondo de 25.000 exemplares.

Actualmente está en marcha o Reto Lector 2022, no que se sorteará un lote de libros valorado en 100 euros entre as persoas que completen a proposta de ler unha obra cada mes, seguindo as indicacións de temática ou autoría que propón a biblioteca, tanto na categoría xuvenil como na de adultos.

No vindeiro mes de abril, a biblioteca vilalbesa ofrecerá un amplo programa de actividades, para as que xa está aberta a inscrición no mail [email protected], no teléfono 982.51.22.32 ou por WhatsApp, no 626.39.93.29.

Actos para todas as idades coa EMT

A Escola Municipal de Teatro (EMT) promove no mes de abril na biblioteca vilalbesa varias actividades dirixidas a todas as idades para conmemorar o Día do Libro e o Día do Libro Infantil. A primeira cita será o día 6, con sesións ás 16.00, 17.00 e 18.00 horas dirixidas a menores de cero a tres anos. Baixo o título ‘Os meus primeiros contos’, ofrecerá contacontos con rimas, historias, cancións e sorpresas con luz.



‘Misterio na biblio’

O día 20 haberá un xogo de pistas e enigmas para nenos maiores de catro anos, ás 17.00 horas, e para maiores de sete, ás 18.00.



Adultos

A EMT representará o día 27 ás 20.00 horas a obra ‘Sin-paghar’, unha adaptación de ‘Aquí no paga nadie’ de Darío Fo.