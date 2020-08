Un libro reúne as esculturas do último proxecto de Leandro Seixas

Un libro compila un total de 26 pezas escultóricas do artista de Pígara, Leandro Seixas, 15 que están espalladas por varias cidades do mundo -en Nova Zelanda, Italia, Perú ou Francia- e once do seu último proxecto. Tamén inclúe o prólogo do crítico de arte e director da Fundació Rafael Masó, de Girona, e unha presentación da presidenta do Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), Marisa Barreiro, colectivo que se encargou da edición.

Esculturas foi presentado coincidindo coa exposición que o escultor guitiricense mostrou na casa da cultura de Vilalba e na que se podían ver once das pezas que quedan agora plasmadas entre as páxinas do catálogo.

Quen o teña entre as mans, poderá ver as últimas creacións de Seixas, "as máis persoais", apunta o propio autor. "Esta é a miña obra persoal, sen estar condicionada por encargos nin por criterios externos", apunta ao tempo que explica a natureza das súas pezas.

Todas teñen como eixo común as formas xeométricas e a mármore nas súas diferentes versións: a branca de Macael, a negra de Marquina, a vermella de Novelda e a granate de Kaunas-Minervois. "En case todas as pezas mestúroas, para darlles máis expresividade ás obras", afirma, e engade que só unha das esculturas conta cun material distinto, un anaco de aceiro inoxidable que funciona como base e como espello.

Leandro Seixas atópase agora inmerso no seu obradoiro da Torre, en Vilalba, en darlle forma a metais e tratando de afastar a mármore como elemento principal, aínda que recoñece que "non é fácil". A madeira, polo momento, queda nun segundo plano por "traizoeira". "Tenme pasado que fago unha peza en Galicia e, cando chego a Madrid con ela, xa ten desaxustes. Se é en pezas rústicas, vale, pero se é para esculturas precisas xa non serve", explica con detalle o artista, aínda que confesa que "sigo tendo madeira no estudo", quizais para o futuro.

O catálogo foi distribuído aos socios do Iescha, pero aínda se pode adquirir nalgunhas librarías da capital chairega para rememorar as creacións que pasaron por Vilalba a comezos de ano.

"Sorprendeume que moitos dos que visitaron a exposición, un éxito de público pese a ser nun sitio pequeno, entenderon as esculturas. A case todos lles chegou algunha, aínda que eran non figurativas, case abstractas", asegura o artista guitiricense, a quen o Covid-19 lle deixou no aire varios encargos e algúns concursos, e que agradece "a paciencia que tivo o Iescha cun proxecto que viña de antigo, de varios anos, e que non puido ser ata fai un pouco".