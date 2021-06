Un libro repasa 15 anos de Xornadas Interxeracionais Rurais en Cabreiros

As Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros, canceladas en 2020 pola pandemia, retómanse este ano e arrancan o sábado, día 5, ás 10.30 horas, coa presentación dun libro que, coordinado por Xosé Manuel Felpeto e Xesús Rodríguez, repasa 15 anos dunha iniciativa que xa é un referente. O Concello de Xermade e a Deputación de Lugo financiaron a publicación Cabreiros, 15 anos de dinamización comunitaria. Olladas e recursos interxeracionais no rural, da que se editaron 500 exemplares e moitos deles serán enviados a universidades, a centros educativos e a bibliotecas.

"O que pretendemos é poñer en valor todo o que se fixo na defensa do rural e do asosiacionismo", explica un dos piares fundamentais desta publicación e das xornadas, Xosé Manuel Felpeto, o presidente do colectivo veciñal de Cabreiros, que subliña que "é un libro de todos e para todos", pero unha "síntese", porque "era imposible incluír a todos os que pasaron por aquí", máis de 300 profesionais.

"Para que a memoria se manteña viva é fundamental tela recollida", defende o outro piar desta iniciativa, Xesús Rodríguez, profesor de Ciencias da Educación da USC, implicada coas Xornadas de Cabreiros dende os seus inicios.

"A valoración destes anos é moi positiva. As xornadas foron punto de encontro, de dinamización comunitaria dende múltiples perspectivas e o libro vaise ter en conta no panorama galego, porque está cheo de ideas que se poden trasladar a outros lugares", di.

A obra, dividida en varios grandes bloques temáticos, combina textos académicos con experiencias e traballos que se fixeron en Cabreiros, apoiados con fotografías e recortes de prensa. Ademais inclúe numerosas opinións de xente e de colectivos que participaron ao longo destes 15 anos e uns anexos cunha unidade didáctica e os trípticos de cada ano.

As Xornadas Interxeracionais deste ano, que ademais de presenciais se poderán seguir vía streaming, continuarán o sábado 12 coa entrega do VII Xermade na Historia a Rafael Quintía e coa presentación do segundo libro que recolle os traballos premiados neste certame. Para asistir hai que reservar praza no 686.10.47.80.