A obra gañadora do IV Certame de Poesía da Torre de Caldaloba, celebrado no ano 2021, xira arredor dun problema cada vez máis presente na nosa sociedade: a saúde mental. A prolífica Andrea F. Maneiro (Carril, Vilagarcía de Arousa, 1964) deixou abraiados aos membros do xurado con Contra- tempos, unha obra cruda baseada nunha vivencia real.

Como xorde a idea para o libro?

Foi un exercicio de empatía que é moi difícil de realizar, meterse dentro da cabeza dunha persoa cun trastorno psiquiátrico. Neste caso, tiven a referencia dunha persoa moi cercana para min. Afondei ata onde puiden na empatía, intentei poñer por escrito o que cría que esta persoa sentía.

Imaxino que non lle foi doado facer ese proceso.

Claro, costoume moito traballo porque a percepción da vida é totalmente diferente para unha persoa que ten un trastorno.

Como definiría a obra?

É moi cruda e real, aínda que neste caso varían algunhas cousas, como o propio final, que acaba no suicidio dun personaxe. Eu quería dar unha visión de como ve a vida esta xente con trastornos. Observei moito ata que decidín escribilo. É a única vez que tratei este tema. Como o resto das miñas obras, está baseada nunha vivencia. Non vou escribir do que non coñezo.

A obra trata algún trastorno mental en concreto?

Falo máis do que é unha depresión grave, que é bastante coñecida, con algunha esquizofrenia, aínda que tamén hai toques de bipolaridade e trastorno límite da personalidade.

Que lle diría a unha persoa que sofre un trastorno mental?

Nada. O único que podes facer é ser unha orella. Escoitar sen xulgar e sen avaliar. Nada máis. Moitas veces, aínda que teñamos a mellor das intencións, podemos prexudicar ao enfermo e agravar a situación. Todo o mundo quere dar consellos, pero ese é traballo dos profesionais.

Por que empregou o título Contratempos?

Porque é ir contra o tempo, e contra os contratempos ou imprevistos que van aparecendo ao longo da vida. Creo que todas as persoas imos avanzando nunha carreira contra o tempo, cóstanos asumir, aprender, non tolear… Quixen xogar con iso no título, aplicar a polisemia precisa, aínda que tampouco quería dramatizar en exceso.

Vostede é de Carril, lonxe de Cospeito. Como coñeceu o certame e por que participou?

Sentín unha conexión especial cara a Torre de Caldaloba. Coñecín a un dos colaboradores, Martiño Maseda, de Culturalia GZ, e a outras persoas encantadoras da zona. A xente da costa é diferente, na Chaira son moi simpáticos, aínda que hai de todo (ri). Establecín unha boa relación con Cospeito e decidín participar coa sorte de que puiden gañar o primeiro premio.

Ademais deste certame, conseguiu outros premios. Cal é a orixe da súa vocación pola escritura?

Creo que escribir non é unha vocación, considero que naces con esa habilidade. Cando era ben pequena non perdín o tempo. Sempre lin compulsivamente. Non tiña regalos por reis, só quería libros. Máis adiante, un pouco máis maior, cando meus pais emigraron a Francia, cada noite contáballe un conto de xeito oral a miña irmá. Despois, comecei a plasmalos no papel. No instituto seguín escribindo, ata que fixen unha pausa longa cando comecei a traballar e naceron os meus fillos. Anos máis tarde, volvín ata o día de hoxe.

Tamén estivo traballando na Radio Galega.

Si, no ano 1989 déronme un premio de Xornalismo grazas a un programa de reportaxes radiofónicas. Eu elaboraba un texto para contar despois, foi precursor dalgo que está agora de moda, como son as series de crimes. Por aquel entón, tocoume, por exemplo, o crime de Chantada.

Agocha algunha outra faceta?

Tamén fago algunha voz en off. De feito, fixen un curso de dobraxe.

A edición deste ano, a quinta, gañouna Mauricio Polsinelli con Cartografía dos tránsitos e vostede estivo no xurado.

Deixounos abraiados. Como ben sabes, Mauricio é italiano. Escribe en galego dun xeito impresionante, sen ningunha dificultade e sen faltas de ortografía. Misterios da natureza. A súa obra é moi boa. Mereceu gañar o certame.