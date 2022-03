Un libro homenajea al begontés Jesús Gayoso, jefe del GAR fallecido hace dos años por covid

El libro Eterno teniente coronel Jesús Gayoso es el homenaje que compañeros, amigos y familiares rinden al que fue jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil desde 2004, fallecido hace dos años debido al coronavirus.

La obra, coordinada por el pintor riojano Taquio Uzqueda y que se presenta el miércoles 30 en Logroño, reúne en 440 páginas un centenar de relatos y 300 fotografías aportadas por el entorno de Gayoso, que tenía raíces en las parroquias begontesas de Saavedra y de Trobo por parte de madre y padre respectivamente, aunque nació en Mieres (Asturias) y se crió en A Coruña. Murió el 27 de marzo de 2020, con 48 años, en el hospital San Pedro de Logroño tras luchar 16 días contra el covid-19.

Su intervención en numerosas misiones y su ansia por formarse le valieron nombramientos y condecoraciones, como el de Riojano de Honor

"No me entraba en la cabeza que no fuera a verle más, por eso se me ocurrió publicar un libro para recoger su trayectoria profesional y el cariño que recibieron su viuda y sus dos hijos tras su muerte", expresó Uzqueda, quien reconoció haber estado "en shock" tras conocer el fallecimiento de Gayoso.

"Era una persona comprometida, que vivía con ilusión su profesión", añadió el pintor sobre una labor que el homenajeado heredó de su padre, quien también fue guardia civil.

Su intervención en numerosas misiones (Afganistán, Túnez, Mauritania, Honduras o Turquía) y su ansia por seguir formándose le valieron nombramientos y condecoraciones. La última, en 2020, cuando recibió del Gobierno regional la distinción póstuma de Riojano de Honor por su "inquebrantable amor a esta tierra".