"Levo escribindo poesía desde que teño uso de razón, é unha maneira de comunicarme"

Educadora infantil de profesión pero amante da escritura desde que era só unha cativa. A guitiricense Minerva Varela Saa publica o seu primeiro poemario, que xa está a venda e que ten previsto presentar proximamente en Lugo.

Vén de sacar a súa segunda obra ‘Pretérito imperfecto. Confesiones en pleno otoño’. Que vai atopar o lector?

Este poemario é naturalista e intimista e está inspirado no desamor e nos meus sentimentos e todo iso en relación coa natureza. Xorde nun momento vital complicado para min e é unha obra que fala do empoderamento da muller e desas malas experiencias que nos fan ser o que somos hoxe en día. Nun determinado momento eu sentinme ‘mazmorrada’ na miña propia cárcere e non quería saír ata que acabei liberándome. De feito, un poema en concreto fala diso e de como se pode aprender a quererse a un mesmo, porque non necesitas a ninguén para ser feliz. Pode soar utópico, pero é certo.

Son poemas autobiográficos?

Non todos. Esta obra lévase xestando varios anos, en concreto comecei a escribila no ano 2018. Neste tempo falo das miñas propias experiencias pero tamén das doutras persoas.

Neste poemario confesa que a natureza lle serviu como método de evasión nos momentos máis difíciles.

Efectivamente, a min a natureza sandoume, e a raíz de estar en contacto con ela comecei a quererme a min mesma moito máis e logrei liberarme. Eu paso moito tempo en contacto co medio natural, de feito teño varios proxectos nel, como as actividades para nenos Aventúrate na Natureza, é un contorno que me inspira e me fai sentir moi viva.

En 2019 viu a luz a súa primeira novela, titulada ‘Frágiles recuerdos’. Por que se decantou agora pola poesía?

Decanteime pola poesía porque é o xénero onde me sinto máis cómoda. Eu levo escribindo en verso desde que teño uso de razón, para min é unha maneira de comunicarme. Parecerá raro, pero cando teño un pensamento as ideas sáenme en modo de poema, eu non busco para nada as rimas, sáenme soas porque é algo innato en min desde que era moi pequena.

No seu primeiro libro tamén se inspirou en temas amorosos...

A miña primeira obra era tamén unha novela romántica que xurdiu dunha viaxe que fixen a Normandía e á Bretaña francesa. Ao final no amor de calquera tipo é onde máis flúen os sentimentos.

Nos seus comezos tivo algún autor como referente?

Si, varios, coma Rosalía de Castro, Miguel Hernández, Clara Campoamor ou Gustavo Adolfo Bécquer. O Romanticismo e o Naturalismo foron os dous movementos que máis me marcaron e deixaron pegada en min.

Como poden os seus lectores facerse co seu libro?

A obra saqueina co Grupo Ayala Poesía Eres Tú e xa está á venda en plataformas dixitais como Amazon ou na páxina web da editorial. E fixen tamén un concurso en redes sociais para sortear un exemplar gratuíto.

Ten algún outro proxecto literario entre mans?

Pois a verdade é que si. Antes do confinamento empecei unha novela histórica baseada nos anos 70 e nos 80 en Galicia. Pero pola pandemia deixeina algo parada. É un proxecto ambicioso, moi completo e con entrevistas, pero aínda está moi verde e non sairá ata dentro dun tempo.