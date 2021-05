Entre letras y varias voces

Tenía en mente regresar después de casi diez años en Madrid, a donde se fue a estudiar recién cumplidos los 18 años un ciclo de Comunicación y Espectáculos, una formación que completó con la carrera de Comunicación Audiovisual y un máster de radio. Pero la pandemia fue el empujón definitivo que necesitaba Zaida Picos, una joven pontesa de 27 años, para dejarlo todo y poner patas arriba su vida.

"La pandemia nos ha quitado mucho, arrancó muchas vidas, ojalá no hubiera pasado, pero a mí me hizo replantearme todo, lo que quería hacer y lo que no", cuenta esta joven. Y una de las primeras decisiones que tomó al aterrizar de nuevo en casa fue poner en marcha su página web y el blog Cómo hacer de tu vida un desastre.

"La web la creé como un escaparate para enseñar lo que hago, mis trabajos, una forma diferente y más visual de mostrar mi currículo a las empresas. Y el blog surgió como una oportunidad para retomar la escritura, poder expresar sentimientos, además de hablar sobre temas de actualidad", explica Zaida, que suele hacer una entrada semanal, aunque también intercala sus textos en el blog con la creación de otros relatos que está presentando a diferentes concursos literarios.

Además de las letras, en la última etapa, la pontesa también ha centrado sus esfuerzos en la voz. Aunque tenía experiencia previa trabajando en radio, ha descubierto una nueva faceta que le apasiona: el doblaje profesional.

"Mis profesores en la carrera siempre me animaron a hacer cosas de locución publicitaria, me decían que tenía muy buena voz y que la colocaba muy bien. Un día, cuando llevaba un par de meses buscando trabajo, vi un anuncio de doblaje profesional y me animé", relata Zaida, que actualmente está formándose en MD Escuela Audiovisual.

Algunos de sus trabajos pueden escucharse en su perfil de Instagram @picoszaida. "Estoy muy contenta con los resultados, me lo paso muy bien", afirma, reconociendo que no descarta dedicarse profesionalmente a este mundo. "Compaginar la escritura, el doblaje y la hípica, ese sería mi mundo perfecto", concluye con una sonrisa.