Sabino e Japo: Letras con significado

Foi o seu primeiro concerto e, aínda que non son parella artística –só teñen un tema en común, Camiño de dous–, compartiron escenario pola amizade que os une dende hai anos. Martín Currás e David Gómez, Sabino & Japo, ofreceron unha mostra do seu bo facer musical no pub Soa de Guitiriz co único fin de "pasalo ben" e dar a coñecer aquilo que lles gusta facer.



"Hai unha palabra, agorazein, que significa que non tes pretensións", explica Japo sobre as súas perspectivas artísticas nun mundo no que leva un decenio mergullándose e descubrindo ritmos que o engaiolan, coma os de Violadores del Verso, Keny Arkana ou KRS One. "Empecei aos 14 anos co rap, porque che permite con poucos medios transmitir algo, canalizar a través da música ideas que tes na cabeza", explica Japo, que ri e cala cando toca falar da orixe do seu nome artístico.



Non ten tanto misterio o do seu amigo: "É o meu nome, son Martín Sabino, non o pensei moito", bromea un rapaz de 21 anos que se introduciu no mundo do rap aos 13, xustamente da man de Japo: "El facía rap co meu irmán maior, eu escoitaba o que eles facían e empecei tamén".

Ter as cousas claras, saber do que se fala ou crear unha menxase propia son algunhas das claves para eles á hora de compoñer

"Hai que ter as cousas claras e saber do que falas", indican como claves á hora de compoñer, e engaden que, "como en todo", non poden faltar "as ganas". "Non se pode rimar por rimar", di Sabino, que fala da mensaxe ou das estruturas como pezas clave para darlle forma a unha letra, xa sexa no rap ou noutros estilos cos que se identifica, coma o rock, o folk ou o reggae, xénero no que sitúa un dos grupos que adoita escoitar, os chilenos Movimiento Original.



Intimidade, política "ou unha mestura de ambas" son as bases das cancións de Japo, quen apunta á relevancia da "mentalidade" á hora de afrontar este estilo musical. E, por suposto, se hai unha peza do puzzle imprescindible para os dous, esa é "crear unha mensaxe propia", o que quedou probado no seu debut escénico.



"Temos que agradecerlle a Pedro e Pili, do Soa, esta oportunidade", indican ambos, e estenden o agradecemento a Alfonso Blanco, de Xermolos, "por apoiar a cultura neste pobo". Non en balde, Pardiñas é cita ineludible para Sabino & Japo. Ata hoxe, como público. Quen sabe mañá.