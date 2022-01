Letras galegas sen barreiras

Din que a escritura e a linguaxe son universais. As letras, eses pequenos signos gráficos que agrupados teñen o poder de expresar tanto, chegan a todas as partes do mundo. A humanidade posúe esta prodixiosa ferramenta para comunicarse, sen embargo, para moitas persoas que sofren diversos tipos de trastornos as palabras son abstractas, efémeras e poden ter moitas interpretacións.

Lucía Gómez Álvarez, mestra especializada en audición e linguaxe no Ceip Lagostelle de Guitiriz, propúxose loitar contra estas barreiras e achegar as letras galegas a todos os nenos e nenas cunha literatura moito máis sinxela e accesible. "Dinme conta de que lamentablemente nas escolas non temos material pedagóxico inclusivo sobre a cultura galega. Os libros non están adaptados á lectura sinxela e cada vez que chegaba o Día das Letras tiña eu que adaptalos para que chegasen a todos os alumnos", di.

Así naceu a obra Un legado infindo (publicado pola Editorial Galaxia na colección Lectura Fácil), na que a especialista achega a figura de Florencio Manuel Delgado Gurriarán, a quen se dedica o Día das Letras 2022, ao alcance de todos. "Considero fundamental que todos os escolares teñan as mesmas oportunidades. Non podemos esquecer que a inclusión é un dereito e por iso hai que loitar para que os nenos que teñen máis dificultades para acceder a toda a información poidan facelo como o resto", comenta Gómez, quen traballa en Guitiriz cun neno con Trastorno do Espectro Autista e outro con síndrome de Mowat-Wilson (trastorno complexo caracterizado por múltiples anomalías conxénitas).

A docente explica que optou polos pictogramas para que os seus alumnos tamén puidesen comprender os textos. "Mediante debuxos explícolles quen era o autor homenaxeado e ata lles achego un anaco dun poemiña del", engade.

O TRABALLO DO DÍA A DÍA. "Para este tipo de escolares hai que ter moi presentes as súas dificultades no día a día e moitas veces iso esquécese. Algo tan sinxelo como saír ao recreo convértese nun absoluto caos porque hai moito ruído, unha alarma que soa... Son pequenos detalles que hai que ter moi en conta e penso que aínda non estamos de todo concienciados", explica esta docente formada en logopedia, pero dedicada desde hai máis dunha década á educación especial.

Unhas prácticas da carreira con nenos con trastorno autista foron determinantes para que ela se decantara por este sector. "Ao coñecer estes nenos abríuseme un mundo novo e díxenme que tiña que seguir traballando con eles. Por iso seguín formándome, estudei Maxisterio e decanteime pola educación especial", di Gómez, quen sinala que ter a percepción de que o relacionado coa atención á diversidade «está bastante esquecido» animouna tamén a aportar o seu gran de area. "É difícil atopar a xente que sinta esta paixón pola diversidade, é un mundo que non está moi explorado porque hai que ter en conta que hai uns anos apenas se falaba deste tema", precisa.

Dar visibilidade a este mundo é un dos obxectivos de Lucía Gómez, que na aula traballa con materiais adaptados aos nenos e leva a cabo actividades de relaxación e de conduta e fai fincapé en que aínda que se deron pasos en favor da integración, "aínda queda moito por facer". "É moi importante concienciar os nenos desde os primeiros anos de que todos somos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Cada un ten as súas particularidades e a concienciación na aula e na vida diaria é imprescindible", recalca esta mestra que loita para que se supere, dunha vez, o medo que aínda existe á diferenza.