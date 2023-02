Lestedo homenaxeará a Festa da Filloa de Muimenta

A Asociación Cultural da Filloa de Lestedo homenaxeará este domingo, día 26, ás tres festas dedicadas a este manxar máis antigas de Galicia, as de Valongo (Cercedo-Cotobade), A Baña e Muimenta.

As entidades promotoras destas tres citas gastronómicas recibirán candanseu Mandil de Honra coincidindo co pregón da XL Festa da Filloa de Lestedo, que pronunciará o chef Manuel Costiña, do restaurante Retiro da Costiña de Santa Comba e posuidor dunha Estrella Michelín.

"Neste 40 aniversario da Festa da Filloa de Lestedo queixemos facer unha posta en valor deste produto tradicional do Entroido pero que se pode degustar calquera día do ano e por iso decididos entregar os Mandís de Horna 2023 ás tres festas da filloa máis senlleiras en Galicia canda a nosa, que son a de Valongo, a de Muimenta e a da Filloa da Pedra da Baña", explicaba o presidente da asociación de Lestedo, Xosé Manuel Canabal.

Das citas recoñecidas, a máis antiga é a pontevedresa de Valongo, que en setembro celebrará a súa edición número 45. Un total de 32 son as que sumará o día 1 de maio a Festa da Filloa de Muimenta, mentres que a Festa da Filloa da Pedra da Baña acadou este mesmo mes a súa décimo novena celebración.

O programa de actos da cita do municipio de Boqueixón completarase coa entrega tamén de un Mandil de Honra ao conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e outro ao director xeral do Gabinete de Presidencia, Emilio de la Iglesia.

Filloeiras de Muimenta na Baña. EP

Celebrarase tamén o Filloa Cooking, con sendas masterclass de acceso gratuíto, aínda que é preciso anotarse previamente en www.festadafilloadelestedo.gal.

O día 24, ás 18.00 horas, o chef José Manuel Mallón dirixirá o show cooking Lestedo sen glute, en colaboración coa Asociación de Celíacos de Galicia e o GDR Terras de Compostela. Ademais, o día 26 elaboraranse racións de filloa sen glute.

Ademais de pregoar a XL Festa da Filloa de Lestedo, Manuel Costiña, impartirá o día 25, ás 18.30 horas, o obradoiro Terra e mar.