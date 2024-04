El lenguaje universal del deporte

Vilalba cuenta esta semana con unos visitantes especiales. Unos a los que el deporte les ha permitido experimentar un viaje en el que no solo el entrenamiento y el ejercicio son los objetivos, sino que también se llevarán de vuelta en sus maletas múltiples vivencias, visitas e intercambios culturales.

Un grupo de siete taekwondistas de Níger —el maestro y seis alumnos del club Thoni Lycée Bosso de Niamey— se encuentran en Vilalba en un viaje lúdico-deportivo a través del que estrechan lazos e intercambian técnicas de preparación en esta disciplina con la escuela Moo Duk Kwan.

Su llegada fue un poco fruto de la casualidad. "Todo esto surge por una amistad que tenemos mi marido, que practica judo, y yo con una persona que tiene una agencia de viajes allí y con la que empezamos a hablar por redes sociales hace años. Un día nos preguntó si conocíamos a gente que practicara artes marciales, porque tenía unos grupos que querían venir para hacer intercambios con clubs de aquí. Vinieron uno de judo y otro de judo y boxeo, que estuvieron en Santiago y A Coruña, ya antes de la pandemia, y ahora surgió este de taekwondo y me puse a organizar su visita en Vilalba", explica María García, que le propuso la experiencia al maestro Antonio Montes.

"Yo soy un mero colaborador, pero estoy encantado de poder hacer esto", reconoce el responsable de la escuela de taekwondo vilalbesa, donde los deportistas nigerinos, que se alojan en el hostal Terra Chá, compartieron ya entrenamientos con adultos y niños e incluso alguna clase de zumba.

Y aunque el programa de actividades se organizó un poco de forma precipitada —"me avisaron el viernes de que venían el domingo", reconoce María—, está siendo una experiencia muy positiva para todas las partes.

"Es un lujo que mis alumnos puedan estrechar lazos con otra gente y que el nexo de unión sea el taekwondo, que puedan disfrutar de la práctica deportiva con otras personas y establecer un intercambio cultural", valora Montes, que lamentó que no pudieran contar para esta iniciativa con el apoyo de alguna administración para organizarla mejor.

Aun así, como buen anfitrión, señala que hará lo que esté en su mano para mostrarles todo lo que pueda de Vilalba. Una opinión que comparte María, que ya les organizó encuentros con otras entidades deportivas como el Capóns Rugby Club, el club de hípica de Belesar o el Rácing Vilalbés.

"Están flipando; dicen que tenemos de todo. Alucinaron con el campo de fútbol de hierba natural. Como viven cerca del desierto del Sáhara les encanta el verde de esta tierra y las construcciones de piedra. También los llevé a ver cómo sembraban patatas y a la SAT As Pandas. Son súper educados y agradables y ellos dicen que somos muy amables y muy buena gente", explica la vilalbesa.

Antonio por su parte compartió uno de sus lugares favoritos para hacer ejercicio, la Charca do Alligal, y su intención es llevarlos también a que conozcan alguna panadería o quesería para probar dos de los productos típicos del municipio: el roscón de almendra y el queso San Simón. "Me encantaría poder llevarlos a una competición que tenemos en Ourense el sábado, pero no va a ser posible, porque se vuelven a su país", comenta.

Y es que en el fin de semana afrontarán un largo viaje de vuelta —en la ida, hicieron escala en Túnez antes de volar a Madrid, desde donde se desplazaron en taxi—, pero aún tienen tiempo para seguir disfrutando de lo que Vilalba les ofrece e incluso se plantean acudir este viernes a la primera jornada del FIV.