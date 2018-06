Dez historias da tradición oral luguesa. Unha decena de contos de lareira transmitidos polo boca a orella que o ilustrador e deseñador gráfico begontés Marcos Vigo seleccionou e quixo plasmar na mostra Madia Lenda, que pode verse ao longo deste mes no local Madia Leva de Baamonde.

"A min gústame moito o tema das lendas, do que chaman contos dos vellos, e pensei en facer coma un álbum ilustrado con algunhas desas historias", explica Marcos sobre unha colección creada especificamente para esta exposición, xurdida dunha conversa con Jamy Corral, un dos responsables deste establecemento que cede as súas paredes para mostras temporais dende a súa apertura.

Marcos quería afastarse do que é o seu día a día profesional, o deseño corporativo ou publicitario, e buscar un tema "que resultase atractivo para o público". E con esta proposta puido ademais cumprir unha vella arela: "Sempre me apeteceu facer algo así, e esta mostra ofreceume a oportunidade".



Á hora de seleccionar as lendas a ilustrar partiu da súa propia bagaxe, aínda que tamén realizou unha investigación para atopar outros relatos de gran tradición no imaxinario colectivo: "Collín as que máis me gustaban, tendo en conta que hai moitas repetidas, distintas variantes da mesma historia adaptadas a cada lugar", lembra.

Os avisos da morte, a loba branca do Courel, o Pozo do Ollo de Begonte, Pontes de Gatín de Becerreá, a Cova da Serpe de Guitiriz e de Friol, a Lagoa de Cospeito, a Cova do Rei Cintolo de Mondoñedo, o lobishome de Cervantes, Galazz e o Santo Grial de Pedrafita do Cebreiro e o Crime de Legua Dereita de Vilalba -un suceso real convertido en mito- compoñen a selección de Marcos Vigo, que xunto a cada ilustración recolle a lenda na que está inspirada.

"Quero que a xente poida ter a información, que coñeza as lendas que hai sobre estes sitios, que lean e que comenten, mesmo aínda que non lles guste a ilustración", asegura este artista, que ideou esta mostra como un traballo persoal, sen máis aspiracións que dar a coñecer a riqueza da tradición oral da provincia.

FUTURO. Aínda así, confía en poder darlle continuidade a un tema polo que sente especial interese e, nun futuro próximo, realizar unha compilación de lendas a nivel galego, ilustralas e recollelas nun libro. E aqueles que compartan o seu interese pola literatura fantástica, poden adquirir algunha das láminas da mostra ou a colección completa, da que fixo unha tirada única de dez copias.

Marcos Vigo leva 17 años traballando no mundo do deseño gráfico, onde deixa realizados infinidade de traballos. Este mesmo ano, en colaboración cun colectivo de historiadoras, está a ilustrar unha colección de cinco cadernos de difusión gratuíta, cunha tirada de 20.000 exemplares cada un, que edita o Concello de Santiago para difundir a historia da capital galega. A primera desta serie de publicacións, que xa está na rúa, é Compostela 1117.