Lembranzas de vida e historias centenarias

A sabedoría é unha das calidades máis valoradas polo ser humano e, tamén, das máis complicadas de adquirir, posto que precisa de moito tempo. Por isto mesmo, dise que as persoas con idades máis avanzadas son as máis sabias. "Sabe máis o demo por vello que por demo", sinalan algúns. Imaxina agora toda a sabenza que pode coller dentro dunha persoa de máis de 100 anos. Un século dá para moito e se escoitas dende o corazón os milleiros de momentos que gardan estas persoas na súa memoria entenderás moito do que sucede ao longo dunha vida e como as diferentes vivencias forxan unha personalidade.

Carmen Requeijo. EP

Carmen Requeijo cumpriu o seu centenario o pasado 5 de xaneiro en Xermade, no lugar do Sixto. Nunca padeceu enfermidades importantes e só o paso dos anos lle debilitou un pouco os ósos e o sentido do oído. Como ela mesma di, "para ter a idade que teño, estou razoablemente ben". Tan ben que aínda se despraza polo seu xardín coa axuda dun andador e recorda, grazas á súa memoria privilexiada, moitos momentos da súa nenez.

A súa mente regresa a aqueles tempos para falar da ilusión que lle facía ir coa súa familia -os seus pais e catro irmáns, xa falecidos- de vacacións á praia, despois de rematar os seus labores estivais no campo. A través dos seus recordos volve á praia de Covas, en Viveiro, onde pasaban ata 15 días xuntos. Viaxa ao ano 36, cando estoupou a Guerra Civil e tivo que deixar a escola cando cumpriu 20 anos e coñeceu ao que sería o seu marido, Baltasar Riveira, nunha desas romarías ás que acudía a pé sen importar a distancia.

Carmen dedicouse toda a vida ás tarefas típicas do campo, dende que se mudou á parroquia de Miraz, onde criou aos seus seis fillos. En Xermade continúa hoxe, no medio dunha "tranquilidade" que foi chave para a súa lonxevidade. "Non hai un segredo, traballei ata que o corpo me deixou e iso mantívome activa", explica dende detrás da súa cociña de ferro. Alí, "controla a situación" cunha vista de dez, xa que non precisa nin gafas, o que lle facilita o seu traballo diario de ler El Progreso, unha das súas actividades favoritas. "Tranquila e sociable", Carmen goza da vida rodeada de veciños, fillos, netos e bisnetos.

O único

Guillermo Tojeiro coa súa muller, Mercedes. D.CABO

"De saúde vouche ben", di Guillermo Tojeiro, acomodado no sofá nun día de choiva. Este veciño das Pontes é o único home centenario da localidade, despois de soprar as candeas o 26 de marzo, rodeado da familia. Leva unha vida en calma xunto á súa muller, Mercedes, coa que casou hai 71 anos, que non é pouco tempo.

Guillermo, o máis novo de sete irmáns, conta cun tremendo sentido do humor e unha vitalidade impropia dunha persoa da súa idade. "Agora non podo ir de juerga", di cun sorriso. A pesar de non madrugar moito, gústalle dar paseos pola beira do río cando sae o sol. "Se chove quedo na casa vendo a tele ata as dúas da mañá", sinala. Un dos programas televisivos que máis desfruta é Luar da TVG, onde, incluso, foi entrevistado en directo por Xosé Ramón Gayoso hai unhas semanas. Xa está afeito á fama!

"A miña vida foiche dura, pero sempre con alegría", resume este pontés criado en Saa, que comezou "alindando ovellas e vacas" na zona. Rememora a Guerra Civil e aquel "paxaro negro" que sobrevoaba Ferrol, os seus anos traballando xunto a seu pai co "pico e a pala" ou as decenas de quilómetros que tiña que percorrer para ir traballar ao Freixo ou ás Grañas. "Levabamos as zocas ferradas como as bestas, se non, entre ir e vir, furaban por abaixo", apunta. Tamén camiñaba para ir ás feiras e ás verbenas, pero aí ía con gusto.

Como moitos compatriotas, Guillermo emigrou a Suíza, onde foi contratado nunha fábrica. Alí viviu máis de 15 anos ata que regresou ás Pontes. "Ao volver aínda che plantamos patacas, había que comer", recorda. Xa na localidade pontesa, sufriu un accidente que o mantivo 19 días na Uci. "Aínda sinto algo de dor. Aquela foi negra, pero son duro, como sempre andaba no monte...", exclama. O certo é que non calquera sobrevive tras chocar en moto contra un camión, pero hai xente feita doutra pasta. Quizais, no seu caso, a frase "caldo pola mañá, caldo polo mediodía e caldo pola noite" tivo algo que ver.

Boa saúde

Nicasia Criado. D.CABO

Nicasia Criado, aos seus 102 anos, é a residente máis lonxeva do Hospital Asilo de Vilalba, no que hai outras dúas mulleres que superan os 100, Julia e Consuelo. Esta vilalbesa naceu na parroquia de Noche e tivo ata oito irmáns, dos que só queda Edelmira, a máis nova, e que tamén está a piques de sobrepasar o centenario. "El gen Criado es longevo", apunta, confirmando que non hai ningún truco para vivir tanto tempo. A saúde sempre estivo do seu lado e só "algún catarro" lle deu a vara máis da conta.

Nica, como lle chaman de xeito cariñoso, mantén a alegría e o xúbilo, así como un montón de lembranzas e de anécdotas. Entre risas, recorda cando sendo unha rapaza lle mandaron coidar dunha nena aínda máis nova. "Me dejaron sola con ella, se puso a llorar y yo no sabía qué hacer. Cuando llegaron los padres, las dos estábamos llorando", confesa cun sorriso pícaro. Ela non puido ir ao colexio e afirma que "mi escuela fue la escoba, el estropajo y el limpiacristales".

Arredor dos anos 50, coñeceu ao seu marido Agustín nunha festa. "Vino a bailar conmigo y nos enamoramos. No tardamos mucho en casarnos", recorda. Con el tivo ao seu único fillo, Gelucho. Porén, Nica tivo que crialo practicamente soa, tras quedar viúva cando Gelucho cumpriu os oito anos. Buscou a vida e comezou as súas andanzas por España, sempre traballando. Limpeza, cociña e o que fixese falta para sacar adiante ao seu pequeno. Primeiro estiveron en Cáceres nun Parador e, despois, nunha residencia en Guadalajara, onde tamén "Gelucho hacia de aprendriz de botones para sacar unas pesetas".

Despois de xubilarse tiveron a sorte de volver a Galicia, concretamente, a Lugo, moi pretiño da casa. "Gelucho aprobó unas oposiciones para trabajar en la Seguridad Social allí. Fue una alegría", explica. O seu fillo faleceu hai uns anos e ela veu para a residencia, onde leva unha vida do máis tranquila xunto aos compañeiros, participando en diversas actividades e rezando moito. Unha das súas maiores afeccións é a lectura, pero non pode gozala ao 100%. "Cuando era joven llegaba a casa y no tenía tiempo para leer, y ahora que lo tengo, no tengo vista", exclama co bo humor que a caracteriza.

Moitos abriles

Jesús Docando. D.CABO

A persoa máis veterana de Castro de Rei é Jesús Docando, con 102 anos. "Son moitos abriles", cavila este home nado en Loentia, onde pasou toda a súa vida ata a xubilación, cando se mudou a Castro de Ribeiras de Lea cun dos seus fillos en 1997. Foi zoqueiro e pasou moitos anos sendo o capataz do Instituto de Conservación da Natureza (Icona).

O avó de Castro de Rei viviu milleiros de momentos, como aqueles anos sendo un mozo de 18 na Guerra Civil pola zona do Levante. "Durmiamos nos montes e non me cambiaba de roupa ata que nos daban outra", rememora. Tamén recorda como se comunicaba por carta coa que despois sería a súa muller. "Había moitas rapazas, pero quedei coa mellor. Casei e tiven dous badulaques", afirma orgulloso. Os seus ollos azuis humidecen ao recordar o día do pasamento desta, modista de profesión, hai uns 40 anos.

Agora, Jesús ocupa os días paseando polo lugar, de banco en banco, charlando coa xente, tranquilo no taller familiar ao carón dos seus ou facendo algún que outro esforzo, a pesar da idade. "Eu nacín para traballar, pero non me deixan", protesta pícaro. "Aínda axudei o outro día a recoller as patacas", explica para concluír cun consello vital que todo o mundo debería aplicar: "O importante é ter bo corazón", di. Semella que el foi quen de cumprilo.

Datos: as mulleres viven máis que os homes

Segundo datos do Instituto Nacional de Estadística (Ine), entre 2000 e 2020, a esperanza de vida medrou sustancialmente na sociedade española. Os homes pasaron dos 75,9 anos aos 79,6. No caso das mulleres, mudaron os 82,7 polos 85,1 anos. Segundo estes datos, a lonxevidade das mulleres, como norma xeral, é notablemente superior á dos varóns. Isto é algo que se pode comprobar ao mirar os datos dos diferentes padróns nas comarcas da Terra Chá e de Meira e nas Pontes. En total, segundo datos dos censos, hai 47 persoas centenarias, das cales 38 son mulleres e nove son homes, unha diferencia bastante notoria e rechamante. A cifra non ten en conta as persoas con 99 anos, xa que hai bastantes nadas no ano 1923, que aínda non sopraron as candeas, e en 1924.

Son once os concellos onde se atopa, polo menos, unha persoa que supera os 100 anos de vida. En Vilalba, a capital da Terra Chá, hai 16, sendo a localidade na que máis abundan os centenarios; en Cospeito hai seis en total, contando co maior número de varóns xunto a Vilalba, con tres; nas Pontes, tamén hai seis, con cinco mulleres e un home; en Meira hai unha muller, igual que nas localidades de Abadín e da Pastoriza. Pola súa parte, no concello de Guitiriz hai tres mulleres que superan os 100, igual que no de Pol e no de Begonte. En Xermade hai catro en total —tres mulleres e un home— e en Castro de Rei, tres -dúas mulleres e un varón-.

Ningún

Os únicos concellos da contorna que non rexistran no seu padrón municipal ningunha persoa centenaria son o de Muras e o de Ribeira de Piquín, que tamén son os que menor número de habitantes teñen, con menos de 1.000 en ambas localidades.