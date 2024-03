'Lembranzas e lugares': memoria de Meira en imaxes

"Meu pai foi una persoa especial". Así comeza Isabel Lombardero Díaz a pequena semblanza que escribiu sobre seu pai para presentar a exposición Lembranzas e lugares, coa que Meira e as súas xentes queren renderlle tributo a quen durante décadas foi o seu fotógrafo de cabeceira.

Inauguración da exposición. EP

Salustiano Lombardero Iravedra, a quen todo o mundo coñecía simplemente como Lombardero, nacía nas Foxas, na Pontenova. "Encontrou unha muller encantadora, guapa e sociable, miña nai, tamén da Pontenova, e decidiron casar. Marcharon a Bos Aires e alí nacín eu", conta Isabel.

"El non aguantou. Nin a situación política, nin a situación laboral. Dicía que nunca máis volvería traballar baixo patrón e cumpriu", escribe unha muller que cruzaba o Atlántico de bebé: "Tendo eu oito meses, decidiron volver. Colleron as súas máquinas de fotos e a min e aquí quedamos, en Meira. E aquí naceu o meu irmán", quen herdaría o ser coñecido polo mesmo nome ca seu pai.

No taquillón. LOMBARDERO

Lombardero foi, "durante moitísimos anos" o único fotógrafo de Meira. Mais, por riba de todo, foi "unha gran persoa", e se estas dúas razóns, por separado, xa serían dabondo, xuntas fan máis que merecida a homenaxe que, en forma daquilo que foi a súa vida, as imaxes, lle rende a Confraría Nosa Señora do Pedregal, coa colaboración do Concello de Meira e da propia familia Lombadero, con Lembranzas e lugares.

A mostra, composta por 170 fotografías feitas por Lombardero ao longo dos anos, inaugurábase o domingo na igrexa de Santa María de Meira, onde se poderá ver, e vivir, ata o vindeiro 7 de abril.

Foto na cadeira. LOMBARDERO

"A xente respondeu moi ben e moi rápido", agradece Teresa Rielo, a presidenta da confraría. "En case todas as casas de Meira e da rodeada hai as mesmas fotos, na cadeira de vimbio, no corredor da casa, diante da ventá de fóra ou diante do taquillón", detalla a técnica de turismo de Meira, Yoani Jartín, quen se encargou de escanear as máis de 200 fotos achegadas, nas que os espazos permanecen fieis, mentres as caras da xente van cambiando.

Ante o escaparate. LOMBARDERO

"A maioría estaban asinadas cun selo por detrás e é moi curioso, porque nalgunhas sae un teléfono con só dous díxitos", conta Yoani, aludindo a unha época na que para comunicarse había que facelo pasando pola operadora.

Entre todas as imaxes reunidas, fíxose unha ampla escolma para destacar os tres puntos "nos que había máis fotos", di Teresa. O taquillón, a cadeira de vimbio e o escaparate, que se recrearon na igrexa nunha sorte de gran photocall.

Retrato ante o escaparate. LOMBARDERO

"A nosa idea é que a xente faga unha foto alí, ver o antes e o despois", convida quen é protagonista, coma moitas outras persoas, das instantáneas expostas. "Faite emocionar, ves persoas que xa non están e recuperas moitas cousas que tiñas perdidas na memoria, houbo momentos moi emocionantes xa na montaxe", precisa.

Foto ante o escaparate. LOMBARDERO

E é que a exposición é moito máis que un conxunto de fotos. Cada unha delas abre unha porta ao pasado, é unha invitación a revisar a historia da vila a través dos infinitos instantes que Lombardero inmortalizou coas súas cámaras e nos seus escenarios de referencia.

Exposición 'Lembranzas e lugares' en Meira. EP

"É moito máis que a foto en si, os lugares son os mesmos, pero as persoas van cambiando, ves as distintas xeracións...", conclúe Teresa Rielo, lembrando que esta iniciativa se enmarca nos actos da Semana Santa de Meira, na que levan varios anos xa a organizar unha exposición na igrexa parroquial de Santa María.

Semana Santa

O programa de actividades inaugurábase coa presentación da mostra e terá continuidade coa celebración do Domingo de Ramos o día 24, a partir das 19.00 horas. A bendición farase na Praza Maior e a Banda Naval de Viveiro acompañará os actos.

O 25, ás 19.00 horas na igrexa, será a celebración comunitaria da penitencia; o mércores, ás 22.00, farase a xa tradicional tamborrada polas rúas meiregas, o xoves 28 a Última Cea está fixada para as 19.00 horas e o sábado haberá un rosario meditado, ás 11.00, e a Vixilia Pascual, ás 21.30 horas.

O Venres Santo é o día grande, cunha dobre convocatoria. Ás 12.00 repetirase o via crucis na rúa, dende a igrexa de Santa María ata a capela de San Roque, que se estreaba con grande éxito o ano pasado, con estacións alegóricas deseñadas pola propia confraría.

E xa ás 20.30, celebrarase a Paixón e a procesión do Santo Encontro. Ramón Rozadillas intepreterá o Panis Angelicus e logo o percorrido pasará pola Praza Maior, a Rúa Lourido, a Avenida de Lugo e de volta á Praza do Concello, onde será a narración do acto, a actuación dos gaiteiros de Meira —en todos os actos colaboran a Banda Municipal de Música e o grupo de gaitas— e Marta Pacín cantará a Salve Raíña.