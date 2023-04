Lembranzas en galego no cemiterio dos Vilares

Vivín e amei á miña maneira, mais non me fun do mesmo xeito. Esta significativa lenda atópase nunha das lápidas do cemiterio da parroquia guitiricense dos Vilares. É a lembranza dun familiar finado prematuramente e tamén un bo exemplo dunha característica deste camposanto.

O 10% dos seus panteóns teñen, en todos os nichos ou polo menos nalgún, a inscrición en galego, segundo concluíu o vilarego Raúl Río logo de facer un estudo que presentará o domingo 16, ás 18.00 horas, na escola da Conchada, nun acto organizado pola asociación Lareira de Soños e que contará coa presenza do profesor Bernardo Penabade, do Proxecto Neo; e dos cregos Alexandro Piñón, cura dos Vilares, e Alfonso Blanco, coordinador de Xermolos.

"De 251 panteóns familiares, hai inscricións en 25 deles", concreta Raúl Río, que hai uns meses comezaba esta investigación a raíz dunha confusión de quen o animou a facelo, Bernardo Penadabe. O profesor do IES Perdouro de Burela leva 20 anos cunha "intervención educativa que é do máis estable que hai no ensino galego", a través da que se busca "a dinamización económica e cultura no ámbito local".

Nestes anos outros colectivos ou centros importaron o seu modelo, que traballa en diferentes áreas, entre elas a do patrimonio. A presenza do galego nos cemiterios –no de Burela, de 1912, púxose a primeira lápida en 1997 "e agora anda polas 100 familias"– é un do temas que abrangue e o propio Penabade quixo coñecer o dos Vilares "para saber cal fora a influencia de Xosé María Díaz Castro no lugar no que viviu" pensando, trabucadamente, que o escritor ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas en 2014 estaba alí enterrado.

Panteón da familia de Raúl Río. C.PÉREZ

Non atopou o nicho, claro, pois o autor de Nimbos está no de San Xoán de Lagostelle, mais si se percatou que había unha "porcentaxe alta" de lápidas en galego –Penabade lembra que onde máis hai é no de Ribas de Miño (Paradela), seguido do de Vilanova de Lourenzá e logo xa estarían os dos Vilares e de Burela– o que á súa vez o levou a contactar con Raúl Río, de quen asegura que fixo "un traballo moi meritorio".

"Data de 1977, e antes de acabalo xa se enterrara aquí un veciño no chan, Cidre Rosende, e a historia foi curiosa, porque cando se decidiu facer o novo cemiterio, porque o que había ao lado da igrexa xa quedara pequeno, houbo unha tempada na que non morría ninguén e el dicía que ninguén quere ir para o Batán –chamábaselle así á zona por uns muíños próximos–, e ao final foi el o primeiro en vir", conta Raúl.

Detalla tamén que previamente se quería facer no Castro das Arroas, ata que Evaristo da Veiga accedeu a venderlle aos veciños os terreos para localizado onde hoxe está. Xosé Freire, coñecido como Alexandro do Cibreiro, levaba anos a dicir que facía falta un novo cemiterio, e finalmente "serían o crego don Celestino e Abelardo do Carboeiro os que lograron sacalo adiante", precisa Raúl.

Primeira lápida en galego do cemiterio. C.PÉREZ

E a primeira das lápidas en galego aparecería pouco despois, no panteón da Casa Carballeira do Vilariño. Antonio López falecía en 1978 e pouco despois a familia puxo a lenda en galego, igual que en todos os enterramentos posteriores. "Sempre crin que a lingua é unha cousa a defender, aquí todo o mundo fala galego e na casa é o que falamos, non tiña sentido poñer a placa en castelán", lembra Suso López sobre a decisión tomada hai catro décadas e mantida no tempo.

Tras esa, chegaron outras, coma as dos pais de Raúl ou as dos seus parentes de Río da Casanova, dos que lembra ademais unha curiosa anécdota: "Xacinto –finado en 1993–, non quixo flores no seu enterro e encomendoulle a Jesús plantar castiñeiros no adro da igrexa, cumpriu e alí están".

Lápida de Angelito do Fagundo. C.PÉREZ

"Foi decisión da familia", confirma á súa vez no propio camposanto Edita do Fagundo mentres cambia as flores, "sempre naturais", do nicho do seu home, Angelito do Fagundo, outro dos lembrados en galego.

A maioría das lendas adhírense á fórmula común, pero tamén hai textos singulares, coma o dedicado a unha muller non menos senlleira, Asunción dos Ares, finada aos 101 anos e antes diso, recoñecida como Trapeira de Honra por Lareira de Soños. E precisamente nesa homenaxe, Mar Beres dedicáballe un poema do que a neta, Belén Iglesia, quixo recoller un fragmento na súa lápida: ...exemplo vivo de que a vida paga a pena veña o aire de onde veña

Lenda en galego na lápida de Asunción dos Ares. C.PÉREZ

Igualmente notable é o caso do panteón de Casa Guinea, onde se usa o idioma na propiedade, Obdulia López López e fillos. A explicación é sinxela: "Estamos en Galicia e somos galegofalantes", di a familia, mais Penabade non pode deixar de destacar o seu mérito, pois "só hai un de cada mil".

Para seguir debullando estas e outras historias, tanto Raúl –que cre que o labor de Xermolos e do IES Poeta Díaz Castro poideron influír nalgunhas decisións– coma Bernardo convidan a veciñanza a asistir ao acto do 16, no que tamén se visitará o camposanto. Queren escoitar as súas voces: "É interesante oír os protagonistas, saber por que o fixeron, eses nichos son unha riqueza patrimonial que permite descubrir outra riqueza, quen fai isto?, sobre todo, cando non o facía ninguén".