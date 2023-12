En lembranza de Bernardo e de Xose

O mestre e escritor vilalbés Bernardo García Cendán, finado en 2012, e o dinamizador cultural e social meirego Xose Salgado Agrelo, máis coñecido como Xose da Flor, que se despedía prematuramente no ano 2017, aos 31 anos, recibiron sendas homenaxes na véspera de fin de ano por parte de familiares e amizades que seguen tendo máis que presente o seu legado.

En Vilalba, era a Praza de Santa María, onde en 2022 se colocaba unha lousa no chan na súa memoria -sobre ela depositáronse rosas vermellas- tallada por Pepón Gómez de Bernardo, a que acollía o acto promovido polo Iescha, no que a súa presidenta, Marisa Barreiro, lía o que podería ser unha carta a Bernardo, poñendoo ao día do ocorrido neste tempo.

Intervención de Marisa Barreiro en Vilalba. EPIC P

Faloulle de xeneralidades, coma a política ou as guerras, pero tamén da evolución de Vilalba, onde a casa da cultura segue sen levar o nome de Manuel María, como sería o seu desexo, ao tempo que ese "lugar de encontro" que é a praza vai camiño de que nela "as persoas sexan máis importantes que os coches".

Amigos de Bernardo leron textos del, de Cartas a Antón, e do seu bo amigo Agustín Fernández Paz, mentres que desa música "da que gustaba ben", como lembraba Chema Felpeto, se encargaron o grupo da AC Andrade e os sobriños netos de Bernardo, Víctor Antonio Bermúdez Prieto, que tocou á guitarra o rondó Napoleón Coste, e Arturo Bermúdez Prieto, que interpretou coa trompeta Lela e o himno galego que pechaba o sinxelo e sentido acto.

O pasado día 27, Xose da Flor tería cumprido 38 anos, un aniversario que os seus amigos e familiares quixeron conmemorar recuperando un encontro de homenaxe e lembranza que non se organizaba dende o ano 2019.

Comida en lembranza de Xosé da Flor. EPIC P

A xornada, coordinada por Eme de Meira, entidade da que Xose foi presidente, comezaba cun amigable -Xose xogou ao fútbol na UD Pastoricense e no Meira- no campo de fútbol do Acibreiro da Pastoriza entre unha selección de Crecente, parroquia pastoricense da que é a súa familia paterna e na que está enterrado, e un combinado meirego, con vitoria por 4-1 para os primeiros.

Logo dunha ofrenda floral no cemiterio, o encontro, no que imperou a fraternidade, tal e como a el lle tería gustado, culminou cunha comida en Casa Cazoleiro á que asistiron máis de 50 persoas e na que houbo varios brindes por Xose da Flor.