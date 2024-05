O legado de Fernández Paz, á espera de ter o seu lugar en Vilalba

Agustín Fernández Paz, autor de máis de medio cento de títulos e Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, expresou nas súa últimas vontades o seu desexo de que parte da súa biblioteca persoal se cedese á biblioteca da súa Vilalba natal. Así, en marzo de 2018, case dous anos despois de que falecese, os herdeiros do seu legado asinaron co Concello unha aceptación da doazón.

Seis anos despois, con cambio de goberno incluído —o PSOE entrou en 2019— e tres alcaldes diferentes á fronte, os libros de Agustín continúan en caixas, agora nos baixos do auditorio municipal, á espera de ter o seu lugar en Vilalba.

"Son moitos libros agardando a ser catalogados, un tesouro que non se pode perder", apunta a presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, un colectivo que loita por conseguir que a biblioteca municipal leve o nome do escritor.

"Agora dá nome á dun centro educativo, que non é de todos os vilalbeses, por unha iniciativa dunha entidade académica", defende a responsable do Iescha, moi crítica coa abstención do PP no último pleno.

"Absterse é como votar non porque é necesaria unha maioría de dous tercios para poder aprobar o nomeamento", di. Ademais do nome de Agustín Fernández Paz para a biblioteca municipal, o Iescha propoñía bautizar co nome de Manuel María a casa da cultura e co de Santiago Mato Vizoso o conservatorio.

"Co anterior goberno fíxose unha reforma dunha sala para o legado de Agustín pero quedou pequena e agora este goberno está en trámites para ampliala", explica Marisa Barreiro, mentres a alcaldesa actual, Marta Rouco, confirma que hai menos de dous meses o Concello solicitou unha nova subvención á Xunta para "ampliar ao espazo acondicionando outra sala" e para "poder mercar todo o mobiliario necesario" para colocar os libros.

A idea é unir as dúas salas de lectura do piso superior para reservarlle un espazo aos libros de Agustín, que estarán expostos ao público con outros do fondo local e do propio fondo da biblioteca.

Dende o Concello defenden que é un legado "de moito valor" que ten que ter o seu lugar en Vilalba e a alcaldesa mostra o seu compromiso de reforzar persoal se é necesario para catalogar os fondos. Pero os libros, polo momento, continúan en caixas agardando.

As obras legadas polo autor

A cesión inclúe gran variedade de obras, moi representativas dos gustos de Agustín, como unha gran colección de novela negra, moitas obras de literatura infantil de diversos lugares e linguas —española, vasca, catalá, galega ou portuguesa—, libros de poesía e tamén moitos cómics.

"Por moitas razóns de todo tipo foi quedando atrás. Tardou en formalizarse a cesión e agora semella que hai unhas obras interminables, tampouco hai que facer un edificio novo", di Isabel Souto, a encargada do legado de Fernández Paz, que asegura que intenta ser "comprensiva" e que confía en que todo se resolva pronto.

"É parte da súa biblioteca persoal e o seu desexo era que estivese en Vilalba, que formaba parte da súa obra e del, un lugar ao que lle tiña moito cariño", di, e móstrase contrariada con que non todos os partidos apoien que a biblioteca municipal leve o seu nome.

"Vilalba é o lugar de nacemento de Agustín e nalgún momento haberá un Día das Letras Galegas para el", di, e recorda que outra parte da súa colección, conformada por máis de 5.000 volumes, xa se trasladou á Biblioteca de Galicia, na Cidade da Cultura de Santiago, e outros fondos, de carácter máis pedagóxico, ao Mupega.

Un escritor, varios recoñecementos

Agustín Fernández Paz forma parte do Hectómetro Literario de Vilalba, promovido pola Irmandade Manuel María e Xermolos. Tamén leva o seu nome un parque en Fontiñas, á proposta da AELG, así como a biblioteca do IES Basanta Silva, onde idearon unha ruta inspirada en Aire negro e están a promover un herbario.

E está presente no rueiro cun mural impulsado polo Concello e creado por Mon Devane na Avenida Terra Chá.

O Iescha creou co seu nome un premio de literatura infantil e xuvenil pola igualdade que xa suma oito convocatorias.