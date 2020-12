O Apalpador: "A ledicia dos nenos e das nenas abrindo os agasallos dáme folgos"

Estes días anda moi ocupado repartindo agasallos aquí e acolá, pero O Apalpador fixo un pequeniño alto no camiño para conversar un pouco e contar como é o seu día a día ou que é preciso para recibir a súa visita.

Que día vén o Apalpador?

O certo é que non veño só un día. Aínda que a moitos concellos de Galicia vou o 24 de decembro, deixo algúns para o 31 e así reparto un pouco o choio. Collín esas datas xa que así as nenas e os nenos dispoñen dos xoguetes e das castañas durante todas as vacacións.

E como fai para ir a tantos sitios en tan pouco tempo?

Abofé que esa é unha boa pregunta...! Hahaha! Para poder facer todo o que eu fago en dúas noites hai que estar ben de forzas (polo tanto comer ben de todo), andar con paso firme... Nada de durmirse nos biosbardos, coñecer ben todos os camiños e ter como eu teño un burro tan listo e traballadoriño coma o meu. O pobre métese uns tutes maiores ca min!

Pesa moito o seu saco? Pódese saber que leva nel?

O meu saco pesa e non pesa. Vai cheíño de castañas que fun apañando durante todo o outono e de xoguetes que fun tallando todo o ano. Pesa porque levo moitos quilos dunha e doutra cousa pero non pesa porque a ledicia das caras dos nenos e das nenas o día seguinte abrido os agasallos dáme folgos e alixéirame o corazón.

"Dun tempo a esta parte notei unha maior estima por parte da sociedade. Hai uns anos case non me lembraban"

Que hai que facer para poñerse en contacto con vostede? E para recibir a súa visita e que deixe castañas e agasallos?

Isto é moi importante. Eu non vou ir á casa de ninguén se non se me convida. Así que para que eu vaia na noite do 24 levar os agasallos hai que mandarme unha carta contándome se un se portou ben, se come de todo, se fai a cama polas mañás e axuda nas tarefas do fogar... E despois, se ten interese nalgún agasallo en concreto, que o poñan tamén. Se o teño e se portou ben deixareillo, abofé que si. Esa carta que lla dean á nai ou ao pai, que xa saben como facerma chegar.

Dende que comezou a andar por aí, nota que o coñecen mellor?

Dun tempo a esta parte notei unha maior estima por parte da sociedade. A verdade é que hai uns anos case ninguén se lembraba de min e mesmo pensei que podería desaparecer da memoria da nosa xente. Nos últimos anos a cousa cambiou; xa me mandan moitas cartas, fanme debuxos nas escolas, déixanme algo para comer en cada casa a noite do 24...

Que adoitan pedirlle?

Ben... Este ano pídenme moitas Playstation 5 e trebellos así. Eu xa lles digo que eu levo outro tipo de agasallos... Feitos de madeira, reciclables, de produtos locais... Pero se alguén se portou moi ben, e come moi ben de todo tamén, ás veces deixo algún deses xoguetes.

Houbo algunha petición que o sorprendese ou o emocionase?

Houbo unha vez un neno que me puxo na carta: "Sr. Apalpador este ano porteime moi ben e quería pedirlle... TODO!". O raparigo quería todos os xoguetes para el só! Por suposto, non lle deixei nada... nin castañas! Por avarento!

"Boto xel antes e despois de ir a cada casa e teño os papeis do reparto en regra, se me paran non terei problema"

Que pode dicir da súa relación con Papá Noel e cos Reis Magos, é cordial ou hai rivalidade?

Nin fu nin fa. Cada un vai ao seu, que temos moito que facer. Cando nos vemos falamos e contámonos de quen se porta ben e quen non, pero pouco máis. Con Papá Noel voume atopando na noite do 24 e ás veces, como está xa algo maior e non ve moi ben, teño que botarlle unha man. Un ano coincidimos nun pobo da Terra Chá e por erro levou o meu burro e deixoume un reno... co fuciño colorado! Miña naiciña, que susto papei. Fun o resto da noite dando largas!

Que fai o resto do ano?

Pois cando era mozo eu era carboeiro e levaba carbón polas casas para quentarse no inverno. Agora estou xubilado e dou longos paseos polo meu Caurel apañando castañas, anacos de madeira que me sirvan para facer xoguetes, vixiando que non se contaminen e queimen os montes... Ben! Como outro xubilado máis.

Este está a ser un ano difícil, que medidas tomou para facerlle fronte ao coronavirus?

Pois aféctame como a todo o mundo. Máscara, xel e seguir as recomendacións da xente que sabe. Este ano boto xel antes e despois de entrar en cada casa. Ao contrario do que pensa moita xente, no de apalpar as barrigas o contacto é mínimo; apenas apoio a puntiña dos dedos nas barriguiñas por riba do pixama e da roupa da cama. Con iso xa sei se comen ou non de todo e, polo tanto, se se portan ben ou non.

Preocúpanlle os peches perimetrais?

Non moito porque nos días que eu vou deixan moverse. Ademais, teño todo os papeis do reparto en regra, así que se me paran non hei de ter problema.

Que lle pide ao 2021?

Chegar ao 2022. Hahaha! Bromas aparte, pido un pouco o que todo o mundo. Que ás nenas e aos nenos non lles falte nunca de nada, que aprendamos a coidar os nosos montes e os nosos mares para que eles coiden de nós... E que a ninguén lle falte nunca unha boa presada de castañas que levar á boca