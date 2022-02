Lavar, desde ropa a mascotas

La emprendedora Carlota Prieto acaba de abrir en As Pontes, en un local en la céntrica Praza do Carme, VegaVend Autolavado Vending, un nuevo negocio donde es posible lavar desde ropa hasta mascotas.

"Mi marido y su familia tienen una empresa de vending y en la pandemia surgió la idea de montar yo algo. En mayo de 2021 abrimos un negocio de vending en Vilalba, en la Alameda, pero con una oferta diferente, incluímos una grúa de juguetes y un fotomatón", dice Carlota, que reconoce que tras el éxito del negocio se animaron a montar algo en As Pontes. Apostaron por el sector de la lavandería autoservicio —solo hay una en el Rego do Muíño— pero no se conformaron solo con las máquinas y completaron las cuatro lavadoras —hay una para ropa de trabajo y se puede elegir entre carga de 19, 14 o nueve kilos— y dos secadoras —de 19 kilos—con una zona pionera de lavado de mascotas.

"El bajo es muy grande y decidimos hacer algo más. Creo que va a funcionar muy bien, porque no hay ningún sitio así aquí ni en los alrededores", dice.

Habilitaron un espacio de descanso con máquina de snacks y cafés para esperar y taquillas para los que prefieran no quedarse

En la zona de mascotas, además de la máquina de lavado, hay una mesa para peinar y arreglar a los animales tras del baño y una máquina de vending con productos exclusivos para ellos: desde comidas a geles y champús, correas, toallitas o perfumes. Y a mayores dos lavadoras para lavar todas sus cosas.

En la lavandería, que abre de 7.00 a 00.00 horas, todo se gestiona a través de una central de pago. "Es todo digital, no hay que ir metiendo dinero en las lavadoras", dice la responsable de VegaVend, que destaca que disponen de tarjetas de clientes de fidelidad, con un 20% de descuento, y de bolas de lana de secado. Además hay máquina de snacks y de café en una zona de descanso que también dispone de taquillas y una zona infantil, con una máquina grúa de juguetes y cochecitos para los más pequeños.

"La situación es difícil para emprender pero este tipo de negocio puede funcionar, porque con los precios de la luz sale casi más económico aquí", dice Carlota, que no descarta con el tiempo incluir servicio de planchado.