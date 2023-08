Laura Bañobre: "Quero que os nenos poidan estar centrados ao 100%"

O centro de estudos Vagalume abrirá as súas portas o 11 de setembro no número 89 da Rúa de Galicia de Vilalba. Un lugar no que os nenos e nenas de infantil e primaria poderán ter apoio no seu aprendizaxe e nos seus estudos