Un de Parga e tres de Cabanas atopáronse en Pantón, como non, nun festival. Din os de Cabanas, a que está ao lado de Pontedeume, aclaran, que non perden un. Pero non sabían do Parga Rock. E alí estaba o de Guitiriz para contarlles e cantarlles –a ritmo de rock, suponse– as virtudes deste pequeno gran festival que latexa con forza á beira do río Parga.

E aos tres de Cabanas non fixo falta dicírllelo dúas veces. Apareceron en Parga xa o venres pola tarde, no que serían as vésperas do Parga Rock pero que este ano xa foron día de festival, pois esta edición foi a primeira con dúas xornadas de actos. Porque se gusta, dicía a organización, para o ano repítese. E se non encaixa, haberá que ver que novidade se argalla para o ano.

E se os tres de Cabanas serven de referencia, é de supoñer que se manterán, porque aínda sen gozar dos concertos que son o prato forte do festival, a súa resposta cando se lles pregunta "que tal"? é que xa están a pensar se quedar "a vivir aquí".

Así que é de supoñer que a rolda polos bares do primeiro día, a cargo dos [email protected], cumpriu coa misión de entreter, animar e quentar motores para a xornada do sábado, igual que a posterior actuación de MR. Kamándula. "Os bares estaban a tope", confirman dende a organización do festival, que para este sábado programaban un segundo pasatabernas vespertino, tamén protagonizado polos sons máis tradicionais.

Caivanca marcou o preludio dos concertos nocturnos, onde os marcos cada vez son máis amplos. Segue e seguerá a haber grupos galegos, coma Tecor Societário, que foron os primeiros en subir ao escenario, traendo o seu celtic punk dende Compostela ata Parga; e os ponteses Raze, encargados de clausurar por todo o alto esta xa tradicional cita rockeira na que supuxo a edición da súa volta á normalidade.

Pero tamén houbo sons creados alén de Pedrafita por artistas de recoñecido prestixo e traxectoria no panorama nacional. Se na edición pasada o público aplaudía os temas clásicos de Reincidentes, nesta tocou gozar en directo coa voz única de Leo Jiménez e tamén da parada que fixeron os valencianos Jolly Joker dentro do seu tour Live&Proud.

De feito, segundo indicaban dende a organización –as caras máis visibles son Verónica Lozano, Martín Rábade e Suso Figueira– xa hai interese por aparecer no cartel do Parga Rock en Portugal ou en Francia, así que quen sabe que sorpresas traerá consigo a próxima edición.

O primeiro aberto de billarda. C. PÉREZ

Polo momento, esta deixa tamén tras de si a estrea dun aberto de billarda que contou cunha vintena de participantes e o apoio incondicional dos promotores dun festival veciño, a asociación Castiñeiro Milenario. "Hoxe en día é unha valentía facer algo así, polo que temos que apoiar os festival pequenos", dicían dende a entidade begontesa mentres gozaban do concerto de Cuarta Xusta, grupo que tamén pasou polo 27373.

"Gústannos moito e como xa viñamos pola tarde xogar á billarda, aproveitamos e vemos a súa actuación", indican, aplaudindo as letras en galego, feministas, reivindicativas e en defensa das liberdades que son o sinal de identidade da banda de Melide e soaron ben alto e claro na sesión vermú. Saúde e Rock and Roll!