Lareira de Soños nomea Trapeiro de Honra ao xornalista Germán Castro

"Man Castro é o exemplo perfecto da persoa comprometida coa sociedade, xornalista de raza que leva ademais por onde vai o orgullo das orixes dos seus ancentros, un vilarego nacido en Esmelle e con sangue chairego nas súas veas", explican dende á asociación sociocultural Lareira de Soños dos Vilares (Guitiriz), no momento de anunciar o nome do seu sexto Trapeiro de Honra, Germán Castro Tomé.

Xornalista ferrolán xubilado, que conta no seu haber con múltiples premios, entre eles o Diego Bernal, que acreditan a súa traxectoria, Man Castro mantense activo colaborando con distintos medios e nas redes sociais. Apoia tamén as actividades da asociación que agora lle outorga a distinción, é o prologuista do libro de Pastora Veres sobre a parroquia dos Vilares e foi un dos fundadores do colectivo Nova Poesía Guitirica.

Estas razóns levaron a elixilo como protagonista do Trapeiro de Honra, un recoñecemento "inesperado" que lle supuxo "unha alegría enorme" e ante o que amosa a súa "gratitude infinda". "Supón o afianzamento no retorno ás miñas orixes", indica Man Castro, nado en Ferrol, onde tamén desenvolveu toda a súa carreira profesional, pero cuxa familia "procede das estirpes de Camuza e dos Manchás dos Vilares", tal e como lembran dende Lareira de Soños.

"Dende que me xubilei coñecín á xente da asociación e sentín a necesidade de retomar as miñas orixes, de presumir de vilarego", precisa Man, que agora terá unha razón máis para facelo, cun título que toma o seu nome dunha antiga profesión que era moi común na parroquia guitiricense e que foi concebido "como un recoñecemento ás voces silenciadas do rural, ás persoas e entidades que co seu traballo silencioso constrúen a nosa historia dende o anonimato e a humildade".

Man Castro sucederá, nun acto cuxa data está pendente de confirmar, ao seu parente Xosé María Díaz Castro, primeiro Trapeiro de Honra a título póstumo. Tras el foron distinguidos a Romaría Labrega da Chaira, Pepe de Cristos, Asunción dos Ares, Raúl Río e Sara das Reixas.