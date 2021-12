Laponia cae polo Cancelo

A María José González Roca gústalle o Nadal. Moito. "Boto todo o ano pensando no Nadal, en agosto xa me tarda e cando chega pásase voando", di. É falar detas datas e ilumínarselle a cara da ilusión. Tanto lle gusta, que a súa casa do Cancelo, na parroquia guitiricense dos Vilares, xa non é a Casa de Sé, é a Casa de Navidad. Porque entrar no seu xardín, que cada vez recibe máis visitas, é como viaxar a Laponia ou a un parque temático sobre o Nadal.

"Encendín o 1 de decembro e tivemos algúns días, como a fin de semana pasada, no que deberon pasar por aquí máis de 200 persoas", lembra. A xente acode "todos os días, ata eses que choveu tanto", dende os arredores, pero tamén dende Lugo, Monforte, A Coruña, Negreira, Foz, Arteixo... E o que atopan non defrauda.

"Dinme de todo, que impresiona, que é espectacular, e tamén cousas como 'canto traballiño pasaches aquí!", conta, satisfeita ao ver que o seu labor lle chega á xente. "Fágoo porque me encanta o Nadal, pero é bonito ver que gusta, que a xente vén adrede para velo". E acode ata o punto de que tivo que fixar un horario de atención ao público, de 17.30 a 22.30, e habilitar un espazo para a recepción das visitas no cenador que hai na finca.

Sé leva anos decorando, tanto con elementos comprados como de elaboración propia -"empezamos a preparar cousas en xullo", di-. Non está soa nesta aventura, pois colaboran os seus fillos, Alberto e Dani, o seu home, José Paz, seu pai, seus irmáns, súa tía, seu cuñado... E benvida é toda esa axuda, pois cada Nadal vai engadindo detalles. E dos deste, só se pode dicir que son dignos de ver.

Estrea a cabana de madeira de Papá Noel -ás veces co propio dono nela-, encravada nuns 2.000 metros cadrados de xardín cheo de maxia, con luces -calculan que hai máis dun quilómetro de cable e 1,5 de luces- , inchables xigantes, casiñas e animais de madeira, un belén... A cada paso, descóbrese algo: cogomelos, lambetadas, un buzón...

E preguntaranse moitos, nonlle preocupa a factura da luz? Sé prefire non pensar nela. As luces son de baixo consumo e, ao final, como ela di, "é unha vez no ano". Ata Reis. Cando cheguen as Súas Maxestades de Oriente, tocará recoller todo, aínda que matinando xa no vindeiro Nadal. E unha vez máis, o Cancelo será Laponia.