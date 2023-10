O Adro de Lanzós foi durante a xornada do sábado o epicentro dunha celebración histórica, de récord. A Festa da Xuventude desta pequena parroquia vilalbesa, unha cita que cumpría oito edicións despois dun parón de catro anos, regresou con forzas renovadas ao calendario festivo da comarca.

Fíxoo duplicando case a poboación habitual deste recuncho chairego cun multitudinario ágape de irmandade ao que asistiron 792 comensais con idades comprendidas entre "os cero e os 100 anos", reivindicaba a comisión organizadora, conformada por Álex Ramudo, Roberto Ramudo, Javier Orosa, José Camba e Xurxo Casás

E razón non lles faltaba, xa que entre os presentes había varios que superaban sobradamente os 90 anos, e o máis pequeno, Íker, asistiu á festa con tan só once días de vida.

Lograr xuntar a tantas xeracións foi un éxito para os promotores, que se mostraron "moi contentos" pero tamén "moi cansos" polo esforzo organizativo que supuxo.

E é que o traballo para que todo saíse a pedir de boca non foi cousa só dun día. "Levamos preparando todo isto cerca dun ano. O anterior renunciamos a facer a festa por falta de tempo e porque non podiamos traer as orquestras que queriamos", explicaron os membros da comisión, aos pés dunhas letras xigantes co nome da parroquia que serviron de improvisado photocall.

Comisión organizadora da Festa da Xuventude de Lanzós. M.M.

Ao carón tamén instalaron un posto de venda de camisetas conmemorativas do evento e un panel xigante con recortes de prensa no que os asistentes puideron repasar a historia dunha cita que esperan que continúe medrando.

O obxectivo co que partían nesta oitava edición era superar as cifras de 2019, e conseguírono con 62 asistentes máis. Os 800 quedaron a só un paso, quen sabe se poderán sumar un novo récord na próxima edición?

Imposible de todo non o teñen, vendo as caras dos veciños e visitantes —había xente de moitos recunchos de Vilalba, pero tamén doutras partes da comarca— que se achegaron á Festa da Xuventude de Lanzós.

Alí desfrutaron desde o primeiro momento e ata o último. Fixéronno coa comida que serviu o cátering Valenciaga, e que se prolongou ata vén entrada a tarde cunha animada sobremesa con cánticos e bailes, pero tamén coas melodías do dúo Pedriñas, que actuou na sesión vermú, e de Carta de Ajuste e da discomóvil Eventec, que se encargaron de ter entretido ao persoal durante a tarde.

A mesa número 1 da Festa da Xuventude. M.M.

Os máis pequenos tamén foron protagonistas con xogos, saltos infinitos nos inchables e caídas imposibles no toro mecánico, atraccións ás que se sumaron algún que outro agasallo máis.

E o fin de festa chegou por todo o alto coas actuacións das orquestras New York e París de Noia, que fixeron bailar sen descanso aos máis de 700 asistentes á Festa da Xuventude de Lanzós.

Unha celebración "cun gran ambiente" que esperan que continúe no tempo. "Estaría ben que outra xente se implicase na organización, para non deixar que se perda xusto agora que está en auxe", dicían os integrantes da comisión, agotados polo esforzo, pero satisfeitos por facer feliz a tanta xente.