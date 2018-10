Lamas: "Ninguén defenderá mellor ca min este equipo"

"Creo que ninguén defenderá mellor ca min este equipo. Síntome moi orgulloso de ser o primeiro adestrador de Vilalba no Vilalbés". Así de contundente y feliz se mostró ayer Simón Lamas después de que el Rácing hiciese oficial su apuesta por él, un hombre de la casa, para intentar enderezar el rumbo del equipo.

"Non pensei que esta oportunidade chegase tan pronto", reconoció el técnico, de 26 años, que actualmente se encargaba de la coordinación de los equipos base, además de entrenar al cadete de Liga gallega -al que de momento seguirá dirigiendo- y, desde hace tres meses, al Santaballés.

La propuesta le llegó por sorpresa, pero no tuvo ni que pensárselo. "É un momento complicado, pero son do Rácing. Levo aquí 20 anos e foi para isto para o que me preparei. Creo que estou capacitado para poder axudar e aportar ao máximo", aseguró Lamas, repasando toda una vida en el club.

"Empecei a xogar con seis anos. Fun escalando categorías e no último de xuvenil fun para o Rácing de Ferrol de División de Honra. Despois volvín e xoguei dúas tempadas en Terceira, con Cata e Charly. E con 21 retireime como xogador", relató Simón, que siempre tuvo claro que quería dedicarse a dirigir, un trabajo que comenzó con 16 años, junto al actual presidente, Francisco Ruiz.

Pese a no tener experiencia en la categoría, y dar un importante salto, asume el reto con mucha "ilusión e responsabilidade". "Coñezo bastante ben a categoría. Adoito ir aos partidos na casa, pero tamén fóra", explicó, incidiendo en que se siente seguro y respaldado "porque ademais hai un corpo técnico espectacular".

Este martes dirigió su primer entrenamiento y lo hizo con las ideas claras. "Máis importante que os resultados é que os xogadores recuperen a confianza e as boas sensacións", afirmó, recordando que las cosas están difíciles "porque vimos de vivir unha tempada irrepetible e, ademais, houbo moitas baixas".

Pese a ello, considera que el Vilalbés "ten plantel de moito máis nivel que o que demostra a posición clasificatoria", y en caso de que haya bajas, siempre se puede tirar de la cantera.

"Contróloos a todos e hai rapaces que o están facendo moi ben. Teñen que estar preparados por se lles chega a oportunidade", pidió, sin dejar de lado la base, esa con la que consiguió ascensos importantes y que le han abierto las puertas del primer equipo de par en par.