Os Lagos de Lousada: O rexurdir dunha área esquecida

Localización

Para chegar a este espazo hai que coller a LU-540 (que une Viveiro coa AG-64 en Cabreiros) ata Roupar, e alí desviarse cara á LU-P-2206 dirección Lousada. As coordenadas son 43º25'15.6"N 7º42'43.7"W. Tamén se pode chegar seguindo as indicación de Google Maps

Recoñecemento

O Diario Oficial de Galicia (DOG) recollía en abril de 2019 a orde pola que a área natural obtiña a declaración definitiva como Espazo Privado de Interese Natural (Epin), converténdose na segunda de toda a comunidade en recibir este recoñecemento.

Curiosidades

As lagoas creáronse a raíz da explotación dunha mina de ferro que funcionou dende finais dos 50 e ata mediados dos 70 e que contaba cunha trintena de empregados.

É un dos espazos naturais máis singulares da comarca, pero tamén un dos máis descoñecidos. Así o confirma o propio José Manuel Cazás, quen fai de guía nestas liñas polos Lagos de Lousada, un espazo esquecido que espera o seu rexurdir, e que el tivo a ocasión de visitar por primeira vez hai pouco máis dun mes.

"Sei que alguén me falou deste lugar, pero a verdade é que o localicei por Google Maps. Ao velo animeime a ir", explica este veciño das Pontes natural da parroquia xermadesa de Cazás, que quedou "moi sorprendido" polo tamaño das lagoas, pero tamén pola fermosura da contorna "chea de vexetación e cores verdes".

"Teño pasado por alí preto, Goía queda cerquiña, pero a verdade é que nunca me dera por ir, imaxinaba que serían unha pozas pequenas e son bastante grandes", confirma este fotógrafo afeccionado, quen na súa primeira incursión non dubidou en voar o seu dron para inmortalizar unha paisaxe chea de beleza e historia.

E é que estes curiosos e descoñecidos lagos formáronse pola explotación dunha mina de ferro da que se extraían ao redor de 500 toneladas métricas ao día, segundo lembran os veciños de máis idade da volta, os poucos que aínda teñen datos sobre este xacemento.

Entre os vagos recordos que resisten, quedan o ir e vir das vagonetas ou as imaxes dunha gran tolva na que se acumulaba o ferro antes de cargalo nos camións, que levaban o que se extraía das profundidades da terra ata Ferrol, e de aí en barco rumbo a Alemaña.

Cazás amósase igual de sorprendido coa paisaxe que coa historia que envolve este emprazamento, que deixa coa boca aberta a quen ten a ocasión de visitalo. E facelo a vista de paxaro aínda sorprende máis, como proban as imaxes captadas pola cámara de Cazás, que xa é un experto en amosar ao mundo as belezas do seu Xermade natal.

"Non hai moito fixen fotos dunha pena que hai en Cazás. É unha rocha fermosa, pero dende arriba é impresionante", di o noso particular descubridor dos Lagos de Lousada, un lugar ideal para promover unha zona de glamping ou a pesca intensiva, proxectos que sobrevoan xa sobre este espazo. Quen sabe se o rexurdir está máis cerca?