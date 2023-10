Lago de As Pontes: el gigante azul que cambió todo

Primero fue el verde, de un valle rural, como muchos otros gallegos. Después el negro, el color del lignito pardo que dio de comer a esa gigantesca chimenea que ahora se tambalea mirando a un futuro que probablemente la borrará del mapa. Y luego el azul, el color de las aguas de ese inmenso lago artificial que lo cambió todo.

El llenado del lago comenzó en los primeros días de enero de 2008 y finalizó en abril de 2012, cuando la lámina de agua alcanzó su punto de rebose. Y así, como por arte de magia, en menos de cuatro años, As Pontes se transformó dejando atrás una mina y dando la bienvenida a un mar de interior que cuenta con su propia playa.

Playa del lago. CAL

"El lago es algo nuevo que antes no teníamos, un lugar que sorprende a todo el que no lo conoce y un espacio con muchas posibilidades: la playa es muy segura, un buen sitio para las familias, y el entorno es un punto de atracción para el turismo y el ocio. Se pueden hacer muchas actividades deportivas acuáticas, pero también rutas de senderismo o en bici", explica Iván Pena, el responsable del club Náutico Folixa As Pontes y un deportista que conoce muchas aguas —fue campeón SUP Surf en 2019 y de Waveski, una disciplina con kayak, en 2016—, pero es un habitual del lago.

Allí, promueve clases, actividades y campeonatos. También, la última apuesta, navegaciones nocturnas.

Iván Pena, en el lago. EP

"El lago tiene mucho potencial y posibilidades para todos los gustos", dice este pontés, que reconoce que estos meses son su época favorita para disfrutar de este inmenso espacio azul. "En septiembre y octubre me encanta, aún hace buen tiempo, los días todavía son largos, la temperatura del agua sigue siendo bastante buena y no sopla tanto el viento, que a veces en verano sopla demasiado", dice Iván, al tiempo que reconoce que se queda con el otoño porque "todo está más tranquilo. Me gusta más cuando se vacía".

Y es que la playa del lago, de 400 metros de longitud, se ha convertido con el paso de los años en un espacio totalmente integrado en el pueblo que se llena de niños y mayores cuando los rayos del sol se animan a hacer acto de presencia, porque son ellos, y el termómetro, la clave de un día de éxito en un entorno que, pese a todo, tiene vida todo el año.

Lago de As Pontes. CAL

Localización: El lago artificial de As Pontes ocupa los antiguos terrenos de la que fue la mina a cielo abierto más grande de España. Se ubica a los pies del barrio de A Casilla.

En cifras: Alberga un volumen de agua de 547 hectómetros cúbicos de agua y ocupa una superficie de 865 hectáreas de terreno. Tiene un perímetro de casi 18 kilómetros (varios tramos ya se pueden caminar a través de la Senda da Memoria) y una profundidad máxima de 206 metros.

Servicios: Desde que se inauguró el lago cuenta con su propia playa, que dispone de duchas, servicios y dos bares. También se pueden alquilar bicicletas o kayaks para pasear por la zona y allí se ubica el Punto de Información Turística (PIT). Puede presumir de tener su propio columpio.