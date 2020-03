Las lácteas garantizan el suministro ante el aumento de la demanda

Las grandes lácteas chairegas garantizan el suministro, pese al parón general por el coronavirus, y algunas incluso incrementan la producción para dar respuesta al aumento de la demanda. Pero se unen al mensaje de la "responsabilidad": vaciar las estanterías de los supermercados no es bueno para nadie y abogan por un consumo racional.

El aprovisionamiento para estas empresas no es un problema, ya que su materia prima, que recogen de forma íntegra en explotaciones gallegas, está garantizada. "La leche llega siempre, las vacas no dejan de producir", explican desde las plantas, ubicadas en Vilalba o el polígono de Castro de Ribeiras de Lea.

"Nosotros estamos fabricando más de lo habitual, incrementamos la producción en la última semana, para tener stock en los supermercados. Planificamos el trabajo en función de la demanda y estos días la demanda ha subido mucho", explican desde Entrepinares, que fabrica casi al 100% para Mercadona. "La forma de que la sociedad esté tranquila es que no haya desabastecimiento en los supermercados y no hay ningún problema en ese sentido, no existe ese riesgo", añaden mientras apelan a alejarse de ese miedo porque no son empresas que vayan a cerrar ya que pertencen a la cadena alimentaria.

En ese sentido, desde lácteas como Prestes o Lactalis, de Vilalba, indican que se están reforzando, aún más si cabe, las medidas de seguridad y de higiene. Prestes cerró la tienda de la fábrica y eliminó las visitas, amplió la distancia entre los trabajadores y generalizó el uso de mascarilla. Lactalis reforzó los protocolos de seguridad en los accesos a la planta para trabajadores, transportistas y en la recogida de la leche en las explotaciones. Y ambas aumentaron el número de puntos con solución hidroalcohólica para las manos.

Auque todas las empresas reconocen que se atraviesa un momento de "gran incertidumbre" respecto a los mercados, aseguran que, al menos por el momento, no han tenido grandes caídas a nivel de ventas. "Hubo un momento de parón de pedidos al principio cuando el virus comenzó en China, porque allí tenemos mucho mercado pero las ventas se reactivaron", explican desde Innolact, donde mañana se celebrará un comité extraordinario para tomar decisiones y fomentar el teletrabajo.