O labor da malla revive por partida dobre

Mostrar as tradicións e que estas pervivan nas novas xeracións é o obxectivo que perseguen Amigos da Feira de Castro de Rei e a Asociación de Veciños de Pontoibo, nas Pontes, coas súas Festas da Malla, celebracións que este domingo reviviron con forza este labor ancestral por partida dobre.

O Campo da Feira de Castro de Rei foi o epicentro dunha xornada na que as máquinas históricas -que son propiedade da asociación organizadora- comezaron a funcionar dende a mañá para separar o grao da palla duns 400 mollos.

Deles saíron un saco tras outro de cereais ata chegar aos 350 quilos de centeo que "xa estaban apalabrados", segundo confirmaron dende Amigos da Feira, que tamén se reserva unha parte para poder sementar ao ano seguinte e seguir sumando novas edicións.

Pero non só as máquinas foron imprescindibles para que as ducias de curiosos e veciños que presenciaron a malla puidesen viaxar no tempo e deixar testemuña do momento coas súas cámaras e móbiles. Tamén tiveron un papel protagonista o medio cento de voluntarios que tomaron parte nas tarefas que se retomaron despois do obrigado parón pola pandemia cun aniversario redondo de 20 anos.

"A maioría xa ten o seu posto asignado. Hai quen espalla, o que está no palleiro o que vai para a meda, pero tamén temos xente nova participando e interesada en coñecer como se facía o proceso", explicaba orgulloso o presidente de Amigos da Feira, Héctor Anllo, quen recoñecía a necesidade de chegar a ese relevo xeracional tan necesario para que este tipo de actividades "non só se transmitan, senón que se poida asegurar a súa pervivencia".

A entidade castrexa, que suma ao redor de 200 socios, tamén organizou para repoñer forzas despois do traballo un ágape de irmandade. A el sumáronse preto de 600 comensais que puideron saborear un menú a base de cachola, chourizo, empanada, sardiñas, queixo e membrillo.

"Tratamos de manter ao máximo o espírito non só do traballo de labranza, senón tamén do que se comía neses días", abundou Héctor, satisfeito polo resultado dunha festa na que tampoco faltou a música e os reencontros.

Cun programa moi similar, aínda que con menos percorrido no tempo, a Festa da Malla de Pontoibo, nas Pontes, tamén logrou colleitar un novo éxito.

Ao redor dunha trintena de veciños participaron en todo o proceso de preparar a terra, sementar, segar, facer a meda e a malla, o punto álxido dun traballo histórico que non queren que se perda.

"Malláronse ao redor de 180 pares", explicaba o presidente da asociación veciñal, Luis Ameneiro, quen confirmaba que o trigo «bo do país» véndese aos asistentes para poder continuar coa festa, así como outros produtos doados polos veciños e os comerciantes das Pontes.

A cita, que xa encadea oito edicións, tamén contou cun xantar no que participaron uns 150 comensais, que tiveron ocasión de estrear un novo banco de mandeira a carón do local social.

"Non é un banco calquera, é o máis grande de Galicia", dicían orgullosos os veciños de Pontoibo sobre unha estrutura de "27,60 metros" na que lograron sentar ata 54 persoas.