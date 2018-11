La revolución de 'OT' con Sabela

No lo tuvo fácil. Empezó como posible nominada en la gala 0 —la salvaron los profesores—, se libró de la expulsión en la siguiente, cuando se fue Alfonso, y de una segunda nominación por los votos de sus compañeros. Pero poco a poco, quizás con un paso más desapercibido que otros y sin grandes hits en el reparto semanal de temas, la pontesa Sabela Ramil, la única gallega de Operación Triunfo en la edición de este año, se fue haciendo un hueco en el programa y ganando cientos de apoyos entre el público.

Mientras la joven cantante se acerca al ecuador del programa —ya se coló entre los diez mejores de los 16 iniciales— con una campaña en marcha en las redes para conseguir que sea la favorita esta semana, los apoyos llegan y la revolución de OT se expande.

El Concello colocó un cartel de As Pontes con Sabela en el consistorio desde su entrada en el programa y varios negocios se sumaron a la iniciativa para darle visibilidad. También en Ourol y en Viveiro. Se diseñaron chapas y camisetas de Eu son riquiña. Sabela OT. Eu si te valoro, que ya se venden en negocios de As Pontes —en la Taberna de Pancho y la peluquería Him&Her— y en la asociación Aturuxeiros de Bravos (Ourol).

Y algún negocio decidió aportar su granito de arena por su cuenta, como Nexo Veterinarios As Pontes, donde agotaron las galletitas para perros con el Yo voto a Sabela. "Las encargamos a una pastelería a Madrid para animar el voto en la semana que estuvo nominada. Tenemos que comprar más porque funcionaron muy bien", dicen, mientras la familia se centra en "apoyar y mover las redes sociales".

"Estamos muy a la expectativa con lo que va pasando y no queremos organizar muchas cosas mientras no sea necesario", dice su madre, Mary Rivera, al otro lado del teléfono, casi en un susurro para que la suerte no cambie. Se hicieron quedadas en la primera nominación, y no quieren repetirlas porque eso implica volver a verla en la cuerda floja.

"Lo que estamos haciendo son muchos vídeos de apoyo. Muchos nos los hace Roberto Rego —un joven director pontés— y otros muchos los montamos con los que nos envían los fans de toda España", explica su madre, que asegura que es "imposible" calcular el número exacto de clubs de fans que hay actualmente. "Sabemos que hay en Argentina, Brasil, Portugal, Valencia, Madrid y que hay varios en Galicia", apunta.

En el cine pontés, entre trailers de los próximos estrenos, se proyectan también vídeos de Sabela y dentro de las distintas iniciativas, ya hay programada otra para el día 10, una quedada en la Cova dos Trasnos de As Pontes para grabar otro vídeo de apoyo a la joven cantante.

Contenta, después de ver a su hija "radiante como una estrella" en la última gala con una canción de Adele, y emocionada, tras verla en carne y hueso en la firma de discos que hubo este fin de semana en Zaragoza, la madre de la joven pontesa anima al público a votarla como favorita. "Lleva dos semanas entre los tres candidatos para serlo y ahora le tiene que tocar a ella", dice.

"Esta última semana la vivimos con un por fin; por fin la reconocen, por fin le dejan mostrar lo que es, porque nosotros ya sabíamos lo que Sabela podía llegar a hacer pero tenía que tener la opción de mostrárselo a los demás, de demostrar lo que es", dice Mary. "Ella lo pasó mal, tiene una patología en una cuerda vocal, naces con ella, pero no le va a impedir seguir. La veo más segura, más contenta, y yo estoy mucho más tranquila desde el momento que vi que lograba olvidarse de las cámaras y ser ella misma. Ya a partir de Benditas feridas hubo un antes y un después, pero cada vez está mejor", expresa una madre orgullosa y dispuesta a ayudar a que el sueño de su hija se cumpla, que espera buenas noticias.

"La canción que canta —No olvidarme de olvidar, de Rosana y Carlos Rivera— es mucho de su estilo, es su registro y creo que le va a ir bien", dice. Pero recuerda el reto: "Tenemos que hacerla favorita".