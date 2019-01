La perla chairega del balón

Andrea López Caaveiro lleva dándole patadas al balón desde hace una década. Con siete años comenzó su andadura en las escuelas deportivas municipales de A Pastoriza y, actualmente, viste la camiseta del FSF Castro, el líder indiscutible de Preferente Autonómica.

Pasto, como la conocen deportivamente por su localidad de procedencia, es ya una de las promesas con más futuro del fútbol de salón en la comarca chairega. Encadena un sinfín de convocatorias con la selección gallega, un premio a la constancia, el esfuerzo y a su clase innata, que demuestra en cada partido y en cada gol que anota —esta temporada suma ya 21—.

"Empecei nas escolas da Pastoriza con sete anos, a miña curmá xogaba e a miña madriña tamén. Daquela case non había nenas nin moito menos equipos femininos", explica la joven, que con once fichó por el Ribadeo.

"Alí estiven cinco anos, primeiro nas categorías inferiores e despois xogando no equipo sénior. Foi unha moi boa experiencia", dice Pasto, recordando su corta pero existosa trayectoria.

En la pasada temporada volvió a jugar otra vez en casa, en el Pastoricense, y este año decidió fichar por el Castro para disputar partidos en una categoría superior. "Aquí síntome moi cómoda. Cando empezamos queriamos facer unha boa campaña, pero non pensabamos que as cousas ían saír tan ben", explica la joven.

"As posibilidades de ascenso están aí, pero hai que seguir traballando semana a semana para conseguilo", confirma Andrea, que prefiere quedarse con los "éxitos colectivos" que con sus excelentes estadísticas a nivel individual. "O único que me preocupa é aportarlle cousas boas ao equipo", resume.

Aunque en realidad es consciente de que su actitud y buen hacer en la pista le está permitiendo encadenar una convocatoria tras otra con la selección gallega sub-20, a la que acude como la única representante de Terra Chá.

"As compañeiras son todas de equipos de Primeira e Segunda Nacional. A única preseleccionada de Autonómica son eu. Os adestramentos, que se celebran no concello de Pino, permítenme aprender moito. Elas están a outro ritmo", indica la joven, que espera seguir vinculada durante mucho tiempo al balón.

Aunque este curso terminará sus estudios en el instituto, lo que le abrirá las puertas de la universidad. "Gustaríame estudar Biotecnoloxía en Santiago, pero depende un pouco das notas de selectividade. É a primeira opción, pero non descarto outras. O futuro está aberto a moitas propostas", explica la futbolista, quien reconoce que ya ha recibido llamadas de varios equipos de Galicia para sumarse a sus filas.

"Non penso en adicarme profesionalmente ao fútbol sala, non é o meu obxectivo, pero si que me gustaría poder compaxinalo cos estudos, xa que é algo que sempre me encantou e que me axuda a desconectar", explica Andrea, la joven jugadora que espera seguir dándole alegrías a la comarca con sus conquistas en la pista.

Y ya tiene quien le siga los pasos. Porque el FSF Castro puede presumir que otra de sus pupilas, Antía Yanire Preciado Dobarganes, ya se ha hecho un hueco en la selección gallega infantil.