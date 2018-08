La moda más ecológica

Juliana Soto, sevillana afincada en As Pontes desde marzo, es la artífice de Xianna, una marca que emplea materiales naturales y ecológicos para confeccionar complementos, menaje y objetos de decoración con la premisa de que sean respetuosos con el medio ambiente.

La joven llegó a Galicia de la mano de su pareja hace un año y medio. "Fue entonces cuando decidí dedicarme en exclusiva a este proyecto", cuenta esta ingeniera informática reconvertida en diseñadora de moda.

Su primer paso nada más tocar suelo pontés fue buscar un lugar en el que impulsar su marca. Y lo encontró en la incubadora de empresas de Seara, de donde destaca "el buen ambiente que hay".

"Comparto oficina con otra chica que también se dedica a la moda, era lo que buscaba, un espacio de coworking", añade Juliana, la encargada de realizar todo el proceso creativo de su marca, en el que se incluyen también las piezas y los estampados.

Entre sus objetos estrella, que pueden curiosearse en la web www.xianna.net o en sus redes sociales —Xiannashop—, están los bolsos de corcho, los cinturones o llaveros. "También hacemos cosas de menaje y de decoración para el hogar con telas orgánicas, estuches y otros accesorios", explica la sevillana, que fabrica sus diseños en talleres de Lugo y Madrid, siempre con materia prima ‘made in Spain’. "Creo que es interesante poner en valor materiales como el corcho, una producción que no está muy visualizada y de la que hay gran cantidad en España", dice.

Y qué mejor manera de hacerlo que con la venta online. "La mayoría de mis productos se van al extranjero. En Canadá o Estados Unidos no hay esa barrera psicológica ante las compras en internet", analiza, mientras confirma que también se pueden adquirir sus complementos veganos en tiendas del País Vasco, Barcelona, Burgos o Huesca.

"Por el momento no tengo ningún punto de venta en Galicia, pero me gustaría. En As Pontes sería genial, pero todavía no he tenido mucho tiempo a conocer las tiendas del pueblo", indica Juliana, que tiene previsto participar en algún evento que convoque el comercio local para iniciar sus contactos.