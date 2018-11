La magia del color en el agua

"Siempre les transmito a mis alumnos el sentimiento que tengo con la acuarela. Para mí es como un noviazgo, no sabes cómo ni por qué y nunca te desenganchas". Habla Manuel Gandullo, un reconocido pintor, nacido en un pueblo de León, asentado desde hace años en Sada tras pasar una larga época en Rábade, que imparte un taller de técnica de acuarela en As Pontes —el tercero ya—al que asisten una quincena de pintores.

De forma intermitente —un sábado sí y uno no desde octubre y hasta mayo—, los pinceles se reúnen en la Casa Dopeso para disfrutar de la magia de mezclar el color y el agua. "Se consideró un arte menor, algunos coquetearon con ella y la abandonaron, pero ahora mismo está en pie de igualdad con cualquiera de las técnicas pictóricas", explica el maestro de artistas, que retrocede a sus inicios.

"Queda muy lejano en el tiempo, tenía unos ocho años, vivía en las montañas de León, me gustaba mucho dibujar y me entusiasmó la acuarela por un folleto que cayó en mis manos. Le pedí a mi padre que me comprase unas y me trajo unos tubitos. Pintaba mojando el pincel directamente en el tubito. Después descubrí que el agua era fundamental", dice entre risas Gandullo.

Y es que el líquido elemento es la clave de la magia de esta técnica. "En principio hay una cosa fundamental, el agua y su capilaridad, que la hace correr por el papel y eso es difícil controlarlo al principio, también la utilización de los colores. Técnicamente la acuarela es bastante compleja y necesitas tiempo. Pero si tienes

paciencia al principio, te enganchas", expresa un pintor autodidacta, que se convirtió en fundador de la Asociación de Artistas Plásticos Galegos y socio de honor de la Agrupación Española de Acuarelistas.

"El grupo de As Pontes es fenomenal. Ante el éxito que tuvo por parte de los pintores propusieron continuarlo. Hay 15, un número factible para interactuar con cada uno», dice el maestro, que agradece la "sensibilidad" del Concello y de la concejala de cultura, Sonia Sueiro, para organizar este tipo de iniciativas.

"En las clases les pongo ejemplos de todo tipo y demostraciones, algunos más didácticos con diapositivas, otros con obra directa. Pero la mano de cada uno es única y puedes poner el mismo botijo ante diez personas que las diez lo harán diferente", dice, al tiempo que destaca la importancia de tener una noción básica de dibujo y anima a los artistas a seguir apostando por el arte.