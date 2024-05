La startup chairega que monitoriza al ganado suma un premio nacional

Innogando ha sido la startup ganadora nacional de la VII Venture on the Road, un evento itinerante, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, y Google for Startups como colaborador, que pretende apoyar a las pequeñas empresas tecnológicas.

La startup chairega, asentada en O Arneiro, en el concello de Abadín, y que diseñó un pionero sistema de monitorización del ganado, alcanza así un nuevo reconocimiento.

El acto tuvo lugar este martes en el espacio que Wayra tiene en Madrid y pone fin a una edición que arrancó en noviembre de 2023 y pasó por León, Elche, Palma de Mallorca, Donostia, Málaga y Vigo, donde Innogando había quedado primera.

"En esta edición, Venture on the Road ha mantenido el mismo formato y objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad", explican los organizadores, que indican que en total se han analizado 95 startups y se ha contado con la asistencia y participación de 120 inversores.

La empresa chairega recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los socios, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup; participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores y tres horas de asesoramiento de SeedRocket; acceso durante un año a las oficinas de Wayra, así como una invitación preferente a sus eventos patrocinados y agenda de contactos y participación en sus talleres y formaciones.

Además de acceso a Google for Startups en el Campus de Madrid durante 6 meses y 2 sesiones de mentoría con su equipo para identificar posibilidades de crecimiento. También será parte del programa nativos digitales de Google Cloud contando con hasta 100.000 dólares en créditos válidos durante nueve meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con sus ingenieros, así como acceso prioritario a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.