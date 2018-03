El trampeo de la avispa asiática centra una charla en la Casa do Mel

La Casa do Mel de Goente acoge este viernes, a las 19.00 horas, una charla sobre el trapeo para combatir la plaga de avispa asiática en As Pontes y en los concellos limítrofes.

Al acto, abierto a todos los vecinos y apicultores interesados en esta problemática, acudirá Carlos Franco Aradas, representante de Medio Ambiente y del Parque Natural Fragas do Eume, que explicará su compromiso en la lucha contra esta especie invasora.

Durante el desarrollo de este encuentro, los asistentes recibirán nociones básicas sobre la colocación de trampas y el correspondiente atrayente, que será cedido por la Consellería de Medio Ambiente.

"Animamos aos veciños a comprometerse co trampeo e a cubrir as fichas de control e reconto de capturas", dicen desde la Casa do Mel, mientras confirman que esta será la primera de varias charlas que se desarrollarán sobre este asunto.

La siguiente será el día 6, en el salón de actos del concello de A Capela, y la última un día después, en el Centro de Interpretación PN Fragas do Eume Portal Monfero.