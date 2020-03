La alegría de vivir hecha arte

Con una pintura heredera de las vanguardias del siglo XX y de otras tradiciones no académicas, la artista madrileña Katova, instalada desde hace siete años en Mondoñedo, expone hasta final de mes parte de su obra en el Fogar de Maeloc, en A Pastoriza, donde el visitante puede disfrutar y comprar algunas de sus propuestas.

"No me interesa la pintura figurativa que es una copia de la realidad, sino la interpretación de la realidad", dice la creadora de AbraKatova!!, una muestra formada por algo más de una docena de obras "a todo color" que incluyen paisajes, desnudos, cultura y naturaleza.

"Con esta exposición hago un repaso de mi obra de la última década", explica Katova, que habla de los inicios y la influencia de Amércia Latina en su trabajo y de los más actuales, con interpretaciones de algunos monumentos o paisajes gallegos como A Ponte do Pasatempo de Mondoñedo, la playa de As Catedrais o la catedral de Santiago.

"Mis influencias más claras son el expresionsimo, el fauvismo, la psicodelia y el naïf. No soy una pintora académica, he vivido muchos años en América Latina y el color me lo he traído de allí", dice una artista con las ideas claras: "Lo más importante es la alegría de vivir, mantener ese espíritu incluso en los momentos más difíciles y la alegría hay que trabajarla y quererla".

La exposición podrá verse hasta el día 31 de este mes, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. Y, aunque todavía no hay fechas cerradas, la autora pretende dar un paso más allá e interactuar con su obra.

"De cara al 8 de marzo es posible que haga una pequeña introducción a la obra y también quiere hacer un día de acogida con niños y adolescentes para realizar una visita guiada", dice Katova, que defiende el arte como "una condición humana".

La pintora, que ha expuesto en República Dominicana, Cuba y diferentes lugares de Galicia, también participó en libros ilustrados o en la creación de murales. En Vilalba, uno de sus trabajos forma parte ya del callejero, concretamente uno sobre prehistoria centrado en las representaciones femeninas que realizó en un Mercado do Alboio.