Un 'killer' bostero en Castro

Es uno de esos muchos nómadas del fútbol que han encontrado por fin un lugar donde desplegar todo su talento. El argentino Fito Periale brilla en el CD Castro, equipo al que llegó hace justo un año de la mano de Juan Peón, el encargado de convencerle para liderar el ataque del conjunto chairego. Aquella conversación ya es historia y, días después, el delantero hacía las maletas para cruzar media España y recalar en un club que es "una familia" y donde está "encantado".

La suya es una historia peculiar. Se formó en las categorías inferiores de varios equipos argentinos, empezando por el Fortín, de la ciudad de Mendonza, donde nació y viven sus padres. De ahí saltó a la cantera de Boca Juniors, club del que se reconoce hincha, y a la de Banfield, antes de dar el salto a Brasil durante la pandemia. En ese país no pudo disfrutar demasiado del fútbol, lo que le hizo cruzar el charco y acabar en el Calcio italiano. "Tampoco tuve buenas sensaciones en Italia porque me la pasé lesionado, pero es un buen fútbol y una experiencia que sumo a mi historial".

Tras un breve paso por varios equipos transalpinos como el Brindisi, el Nuorese o el Melfi, probó suerte en España, donde se instaló en casa de un amigo que vive en Granada. "Estaba de vacaciones y me llamó Juan Peón, al que estoy agradecido de corazón, y me convenció para fichar por el Castro. En dos días había hecho las maletas", recuerda.

Apenas necesitó adaptación. Los 22 goles que marcó la temporada pasada en apenas seis meses lo demuestran. En esta, Periale acumula ya nueve goles en las primeras diez jornadas y, además de ser el máximo goleador de la categoría, es el futbolista que más puntos le ha dado a su equipo. Ha marcado en siete de las diez jornadas disputadas hasta la fecha, lo que demuestra una puntería y una regularidad dignas de categorías superiores. "Hay un poco de todo, de suerte por convertir tantos goles y de consejos de mi entrenador, que me pide que esté cerca del área porque siempre me va a caer una. La verdad es que me siento cómodo en el equipo", asegura.

Periale ha marcado al Noia (2), al Victoria, al San Tirso, al Dubra, al Montañeros (2), al Miño y al Boiro. Su titularidad es indiscutible y se ha convertido en el líder de un equipo recién ascendido que está sorprendiendo en Preferente Galicia. El Castro suma cuatro victorias -dos a domicilio- y es octavo con 14 puntos. Un inicio espectacular liderado por un hincha de Boca Juniors que no pudo ver la final de la Copa Libertadores disputada el pasado sábado.

"Tenía que trabajar pero pude ver un resumen al día siguiente. En una final ninguno de los dos equipos juega como quiere, Boca lo intentó pero tiene que haber un ganador y esta vez le tocó a Fluminense". Un bostero atípico.