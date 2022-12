El juzgado decreta el ingreso en prisión sin fianza del agresor de Pol

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo decretó este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ciudadano marroquí que había sido detenido este jueves en la parroquia de Valonga, en Pol, por presuntamente atacar al ganadero que lo había empleado y causar diversos destrozos en una vivienda, provocar un incendio y huir de la Guardia Civil.

El hombre, de 38 años de edad, está siendo investigado por un total de cinco delitos: lesiones agravadas, atentado agravado, daños mediante incendio, allanamiento de morada y amenazas. La jueza también le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.

Esta, un ganadero del barrio polense de O Albar, evoluciona favorablemente y recibía el alta en el hospital Lucus Augusti y podía regresar a su casa. El hombre sufrió dos heridas con arma blanca en la cara, "desde la nariz al ojo y en la frente", según precisaba su mujer, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

"Entró en la casa y le dijo a mi marido: "Tú vas a morir esta noche". Después le cortó la cara con un cuchillo", contaba la mujer de la víctima, que recordaba que apenas dos meses y medio antes el ahora detenido había aparecido pidiendo trabajo. Como no tenía nada y les dio "pena", decidieron contratarlo e incluso le facilitaron donde vivir. Al principio no hubo problemas pero luego empezó a asegurar que estaba enfermo y no podía trabajar. Intentaron ayudarle, pero al final le dijeron "que si estaba enfermo, se marchase y se curase", pero él se negó a abandonar el lugar que le habían dejado, un anexo a la casa de los padres del ganadero, donde disponía de una habitación, baño y cocina.

A partir de entonces, se sucedieron las amenazas y el matrimonio empezó a sentir "miedo" -pusieron en conocimiento de la Guardia Civil lo que estaba ocurriendo-, hasta que en la tarde del miércoles, en torno a las 19.30 horas, el ahora detenido atacó a su antiguo jefe para luego huir y atrincherarse en la casa que le habían cedido, en la que provocó numerosos destrozos.

En las once horas de pesadilla que transcurrieron hasta que los efectivos de la Guardia Civil desplazados al lugar lograron detenerlo, en torno a las 6.30 de la mañana del jueves, también incendió una nave de la explotación ganadera, en la que se guardaban más de un centenar de rollos de hierba seca y maquinaria.