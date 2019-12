El Juzgado de lo Social número 3 de Lugo ha declarado la nulidad del despido de cinco operarios del desaparecido Grupo de Emergencias Supramunicipal de Guitiriz, por lo que el Concello tendría que readmitirlos, abonándoles los salarios no percibidos, o pagarles la indemnización correspondiente. La decisión no depende del gobierno local, sino de los propios trabajadores, tal y como contempla el convenio colectivo.

El juez no da validez a los argumentos esgrimidos por el Concello para justificar los despidos, comunicados a los afectados a mediados de abril y efectivos desde el 1 de mayo de 2019, al entender que "non consta ningunha razón que xustifique a decisión extintiva". Sí acepta la postura de los demandantes, ya que "resulta clara a conexión entre a presentación dos actores ás aleccións sindicais de representantes dos traballadores e as anteriores reclamacións e demandas presentadas polos actores coa posterior decisión extintiva".

La sentencia también precisa que las funciones de los GES se corresponden con "necesidades permanentes", por lo que no da lugar a un contrato de duración determinada e incide en que tampoco existen "circunstancias económicas" que justifiquen el paso dado por el Concello.

Desde la CIG aseguran que esta decisión valida sus críticas, en las que incidían en "que a extinción do servizo dos GES e os despidos non atendían a ningunha razón obxectiva, senón a un capricho da alcaldesa por aquel entón, Regina Polín, por desfacerse duns traballadores que lle resultaban incómodos". La sentencia hace "xustiza" a un grupo de operarios "represaliados por ter a ousadía de reclamar dereitos inherentes ao seu posto de traballo", dicen, animando al gobierno local a volver a adherirse al convenio del GES.

La regidora precisó también que "neste momento concreto" no prevén recuperar el GES "porque ningún outro Concello quixo asumilo"

Y es que a este fallo se suma otro de octubre, también favorable a otro trabajador. En este caso, el Concello ya ha revisado la RPT para crear un puesto de peón, que se hará efectivo el 1 de enero, tal y como precisó la alcaldesa, Marisol Morandeira, que recordó que el gobierno local está trabajando para regularizar la situación de todos los empleados municipales.

La regidora precisó también que "neste momento concreto" no prevén recuperar el GES "porque ningún outro Concello quixo asumilo, e iso indica que non debe de ser fácil de xestionar" y avanzó que estudiarán la sentencia para decidir si la recurren -tienen cinco días para acudir al TSXG- o cómo la acatan, ya que, si todos solicitan la reincorporación, también habría que crear sus puestos.