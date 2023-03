El jurado popular continúa deliberando sobre el veredicto por el crimen de Muimenta

El jurado que tiene que emitir un veredicto en el juicio por el asesinato de Desirée Leal se retiró a primera hora de la tarde del lunes a deliberar, después de escuchar los alegatos finales de las partes, pero a última hora del día no había llegado a un acuerdo, de modo que prosigue durante la jornada de este martes.

El juicio –que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir, al considerar que el veredicto de culpabilidad no había quedado suficientemente motivado en el primero- se desarrolla desde hace ocho días. Una vez recibido el cuestionario al que deben responder para emitir un veredicto, los miembros del jurado se retiraron a deliberar.

En torno a las ocho de la tarde, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informó de que el jurado todavía no estaba en disposición de emitir un veredicto, de modo que su deliberación continúa durante este martes.

Cuando sus miembros lleguen a un acuerdo, la acusada, Ana Sandamil, será conducida de nuevo desde la prisión hasta la sede de la Audiencia Provincial de Lugo para proceder a su lectura.

En cuanto a las conclusiones de las partes, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular piden prisión permanente revisable, mientras que la defensa de Ana Sandamil solicita una eximente completa, al entender que la madre no era consciente de lo hacía el día de autos, a causa de su enfermedad mental.

Ana Sandamil pide perdón

Ana Sandamil, la vecina de Muimenta acusada de poner fin a la vida de su hija de siete años, Desirée Leal, cerró este lunes la última jornada del juicio pidiendo "perdón" a todos los familiares de la niña, aunque insistió en que no recordaba nada de lo sucedido la noche del crimen. En su derecho a la última palabra, y tras escuchar los alegatos de las partes, la acusada quiso hablar por última vez ante el jurado popular antes de la deliberación y pidió clemencia. "Quixen moito a miña filla e nunca quixen facerlle dano de forma consciente. Non recordo nada da noite dos feitos e non sei o que puido pasar. Pido perdón á miña familia e á paterna polos danos causados. E pido ao xurado que teña en conta que eu tiña unha enfermidade mental e que a teño para sempre", concluyó.

Ana Sandamil pronunció estas palabras después de oír como todas las acusaciones le recriminaban que jamás hubiese pedido perdón a José Manuel Leal por acabar con la vida de la que también era su hija, "lo que demuestra que es una persona fría y que fue capaz de matar a la niña con total frialdad", apuntaron.