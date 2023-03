El jurado concluye que Ana Sandamil asesinó a su hija de forma "premeditada" y "consciente"

Tras diez horas de deliberación, el jurado popular del segundo juicio por el crimen de Muimenta emitió este martes un veredicto contundente y sin concesiones a la duda. La conclusión fue clara: Ana Sandamil Novo asesinó a su hija de siete años en pleno uso de sus facultades, un crimen que planeo a conciencia y con el que jugó al despiste con investigadores y psiquiatras.

El tribunal popular consideró a la acusada, por unanimidad, "culpable del hecho delictivo de la muerte de su hija". Los integrantes del jurado explicaron que llegaron a este resultado tras analizar las declaraciones escuchadas en el juicio oral, así como los informes y expedientes del caso. Con estas pruebas concluyeron igualmente que la acusada "padece un trastorno de la personalidad de tipo mixto que afecta parcialmente a su actitud a la hora de relacionarse y expresarse". Sin embargo, señalaron, "en el momento de los hechos, dicho trastorno no impedía que Ana Sandamil estuviese en plena capacidad de facultades para comprender y entender la ilicitud del acto cometido".

El tribunal concluye que la acusada intentó "obstruir a la Justicia" ocultando pruebas y que simuló síntomas psicóticos

De este modo, el segundo jurado del caso llegó a la misma conclusión a la que había llegado su predecesor en la primera vista por el crimen, pero esta vez no escatimó argumentos. "Esta afirmación", explicó el portavoz del tribunal, "queda fundamentada por las pruebas forenses y de criminalística, que demuestran una premeditación de los hechos, realizando una búsqueda repetida de sustancias venenosas, simulando sintomatología psicótica y mostrando una clara intención de obstruir a la Justicia, con intentos de borrado y ocultación de pruebas, negativa a entregar los dispositivos electrónicos y variaciones en su exposición de los hechos".

VOLUNTARIEDAD

Para el jurado popular, Ana Sandamil "demostró una clara intención de dar muerte a la víctima a través de una ingesta medicamentosa excesiva —con resultado fallido tras un claro intento por defenderse la niña— derivando en una asfixia con sus propias manos, ejerciendo presión en el cuello y obstruyendo también sus vías respiratorias". El tribunal recoge en su veredicto que dicho acto "requiere de al menos cinco minutos, según los expertos, para obtener un resultado certero, tiempo prolongado en el que la acusada no desistió de su acción, demostrando una clara voluntariedad por acabar con la vida de la pequeña Desirée Leal Sandamil, que se encontraba vulnerable por estar dormida e indefensa ante la fuerza superior de su madre".

Reconocen que la imputada tenía un trastorno de la personalidad, que solo le afectaba "a la hora de relacionarse y expresarse"

En su afán por argumentar al máximo sus conclusiones, el jurado popular reiteró que "la conciencia plena" de Ana Sandamil para comprender sus actos "quedó demostrada la mañana de los hechos, cuando se dirigió a su madre para decirle que la niña había muerto. En conclusión", zanjaron, " este jurado considera que Ana Sandamil Novo estaba vigil, consciente y orientada en el momento del asesinato de su hija Desirée".

REACCIONES

"Justicia por fin, por Desirée. Esto fue inhumano, pero por lo menos siento un poco de alivio de que ese monstruo, esa asesina, sea apartada del resto de la sociedad civilizada". Con estas palabras, el padre de la niña fallecida, José Manuel Leal, valoró entre lágrimas el veredicto emitido por el jurado popular.

José Manuel Leal, padre de Desirée, a la salida de la Audiencia tras conocer el veredicto. SEBAS SENANDE

La familia paterna de la paqueña celebró el resultado del juicio con la abogada de la acusación popular, Beatriz Pardo, y con su letrado, José Manuel Ferreiro. Este último, felicitó al jurado por su trabajo. "Entendieron que presentaba un trastorno, pero que ese trastorno no guardaba ninguna relación con los hechos, que es lo que defendimos siempre. No había ningún tipo de delirio en relación con la hija y estaba perfectamente consciente el día del crimen. De hecho, en esta ocasión no le reconocieron ningún tipo de atenuación. El jurado hizo un esfuerzo enorme para motivar el veredicto, para que no vuelva a pasar lo de la otra vez. Fue un veredicto muy trabajado", concluyó.