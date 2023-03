Julia Saavedra: "O cartel das tapas alude á unión dos bares de Guitiriz"

Julia Saavedra naceu hai 27 anos en Guitiriz, onde vive na actualidade. Sacou a carreira de Comunicación Audiovisual na Coruña e máis adiante estudou Deseño Gráfico. Despois da pandemia decidiu emprender unha aventura coa súa propia empresa, Wholia.

Foi a escollida para deseñar o cartel do VIII Concurso de Tapas de Guitiriz, que vén de celebrarse. Como se deu isto?

A asociación De Bares púxose en contacto comigo. Co obxectivo de potenciar e apostar polo talento local, déronme a oportunidade, para axudarme a medrar.

Como se sentiu ao ter esta oportunidade?

Sinto certa vergoña, xa que é máis complicado traballar onde te coñecen. Aínda así, que a xente queira axudar a medrar é unha gran satisfacción persoal.

Custoulle elaborar o deseño?

Pois a verdade é que sentín bastante presión, quería facer algo moi chulo. O tempo era limitado e presentei catro propostas.

Está satisfeita co resultado final?

Nunca estou contenta ao 100%, é un problema que teño. Moita xente se achegou a min para dicirme que lle gustou. Esta aprobación faime estar máis satisfeita, en certo modo.

Que pretendía representar?

A miña forma de traballar, minimalista e cun deseño pouco transgresor. Tamén alude á unión de todos os bares e de todo Guitiriz. Todos tiraron do concurso para que siga existindo.

Realizou varios traballos para o Concello de Guitiriz.

Fixen as páxinas web de turismo, a xenérica e a de deportes. O tempo de execución foi longo, intentando facer algo doado para o usuario. Cada páxina foi enfocada a un público diferente. Xurdiron tamén outros microproxectos, como o cartel da Festa da Torta de Millo. É un pracer que aposten pola xente do pobo.

Que fai no seu día a día?

Realizo deseño de logotipos corporativos e de páxinas web para tendas. Ademais, fago márketing online, que me apaixona, e xestiono redes sociais.

Estudou CAV antes que Deseño Gráfico. Por que non se dedicou á comunicación?

Non me gustaba esa vida tan inestable. Decidín apostar polo deseño e acabei descubrindo algo que me encanta, unha afección.

De onde lle vén o gusto polo deseño?

Sempre o tiven. Teño moitos cadernos pola casa, xa que cada semana necesitaba comprar un para debuxar. Gustábame o deseño de moda, de interiores, gráfico... Nunca me animara, porque cría que non tiña saída. Miña nai animoume e agora vivo disto.

Vívese ben da súa profesión?

É complicado. Aínda non se lle dá o valor que realmente ten. Hoxe en día, se non estás en internet non existes. Por exemplo, nun concello como Guitiriz custa poñelo en valor. A xente considera que é caro e para grandes empresas, cando realmente non é así.

Cal é a parte favorita do seu traballo e ata onde quere chegar?

O feito de poder potenciar pequenas marcas, axudar a emprendedores e ao comercio local. Faime ilusión acompañar no proceso a alguén que empeza. O principal obxectivo é axudar ao meu pobo. Non me interesa converterme nunha grande empresa.

Semella que quere moito a Guitiriz.

Si. A miña personalidade vén marcada por nacer aquí. Sinto moita paz vivindo na casa. Faime crecer como persoa.