Los jugadores del Cazás urgen el cierre del campo para evitar daños de jabalíes

Los jugadores del Cazás, en Xermade, urgen que se cierre del campo de fútbol de la parroquia para evitar nuevos daños de jabalíes, unos visitantes que no dejan de aparecer desde su primera incursión en el terreno de juego, ya a finales del año pasado.

"Non sei o que ten, moito lles gusta, aínda os viron hai uns días uns veciños. Están entrando continuamente", explica Efrén Pernas, jugador y miembro de la directiva del SD Cazás, que se muestra preocupado por el futuro del campo si no cuenta con una protección mayor.

"O Concello empezou estes días, cos medios que ten, a reparar o terreo de xogo. Botamos unha man algúns xogadores para o desbrozado e hoxe está previsto que boten a herba. Tense que plantar xa porque se non non dá tempo a que medre para a próxima tempada", dice el jugador.

El Concello, como ya hizo en el campo de Momán, colocó un pastor eléctrico para tratar de disuadir a estos visitantes

"O Concello fai o que pode, pero un pastor eléctrico é algo moi provisional. Non nos vale porque aguantará uns días, pero ao final se queren entrar, entran igual", indica Pernas, que urge una mayor protección para que el campo se mantenga a salvo.

"Para nós e moi importante", dice, mientras recuerda que esta temporada estuvieron jugando en el campo del Momán, otro equipo del municipio que se lo cedió, y que llevan cuatro meses entrenando en el del concello de Muras, donde actualmente no hay equipo. "E xa empeza a haber queixas, supón un desprazamento importante para todos os xogadores", dice.

"A Deputación de Lugo comprometérase a axudar economicamente no peche, xa no mes de xaneiro, pero non se sabe nada e isto é urxente", explica.

El Concello envió un proyecto a la administración provincial que rondaba un presupuesto de 20.000 euros e incluía la colocación de un par de bloques de hormigón todo alrededor del campo para cerrar encima con malla y postes.

"Aínda non temos ningunha resposta", aseguró el regidor de Xermade, Roberto García, que adelantó que si no se consigue financiación de la Diputación de Lugo será el Concello el que tendrá que buscar alguna alternativa para proteger el campo. "O Concello non pode asumir só ese proxecto, pero haberá que buscar outras opcións, aínda que sexa con malla metálica", dijo el regidor.

Desde la Diputación aseguraron que existe el «compromiso» de colaborar, pero especificaron que, por el momento, no hay nada concreto.