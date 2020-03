Jubilados de Endesa denuncian que la firma iniciará los recortes en el mes de mayo

La Coordinadora Nacional de Asociaciones de Pasivos y Jubilados de Endesa denuncia que la eléctrica pretende quitarles sus derechos aplicando a partir del 1 de mayo lo pactado con el sindicato mayoritario en el V Convenio Marco, pese a que ninguno ha adecuado su redacción para que pueda ser publicado en el Boe.

Según defiende el colectivo de pensionistas, las modificaciones sobre sus beneficios sociales no deberían aplicarse hasta que no exista sentencia firme. "Ni tan siquiera su colaborador necesario en el esperpéntico montaje de Convenio Colectivo lo secunda", asegura la coordinadora y añade que las medidas no se deben hacer efectivas hasta el mes de septiembre.

Jubilados y prejubilados afirman que ya han comenzado a recibir los comunicados de adecuación de la tarifa de empleados, en los que Endesa informa que «se aplicará de forma automática el próximo 1 de mayo».

Con esta situación, el colectivo insta a no cambiar de comercializadora, ya que impediría conseguir la devolución de los excesos de facturación "en caso de que las demandas presentadas nos fueran favorables", añade.

Además, la coordinadora, que tilda de "vergonzosa" la actuación de Endesa «aprovechando la pandemia del Covid-19 junto con el confinamiento», pondrá a disposición de los asociados un modelo de escrito de rechazo para enviar a la eléctrica cuando finalice la actual crisis sanitaria.