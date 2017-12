DESPUÉS DE CASI TRES décadas endulzando la vida de varias generaciones de vilalbeses, la tienda de chucherías Lambuxos, ubicada en la céntrica Rúa da Pravia de la capital chairega, echará el cierre definitivo. Lo hará este domingo, día 31, para que su carismática propietaria, Pilar Fraga, pueda empezar, a sus 87 años, a disfrutar de su más que merecida y dulce jubilación.



Ahora llega el momento de las despedidas, pero también de hacer memoria y recordar cómo fueron los inicios de este emblemático y existoso establecimiento. Pili, junto a su marido, regentó el bar Fornos en el bajo de su casa, en el cual continuó trabajando 20 años más después de enviudar. "Ao pechar o bar faltábame algo, estaba triste. Así que decidín montar outro negocio", rememora esta vilalbesa, quien reconoce que fue una conocida la que le dio la idea de que fuese “unha tenda de caramelos”.

"Paguei un millón e medio de pesetas ao decorador da tenda. Xente que viña de Madrid sacáballe fotos"

Con cinco hijos a su cargo, no se lo pensó dos veces, y se puso manos a la obra. "Paguei un millón e medio de pesetas a un decorador que foi o que fixo todo, o baixo xa estaba amañado", cuenta la dueña del Lambuxos, mientras narra con una gran sonrisa como "xente que viña de Madrid sacáballe fotos ao negocio e dicía que nunca vira unha tenda tan bonita. Foi un éxito para Vilalba".



Pero no solo el envoltorio fue lo que causó sensación entre vecinos y visitantes. La calidad de los productos es otra de las señas de identidad de este dulce establecimiento, tal y como confirma su dueña. "Sempre trouxen as mesmas marcas. Á xente gústalle o sabor, son de boa calidade, todo o que teño é de categoría", dice llena de razón Pili, quien cree que las claves para que cualquier negocio tenga éxito son, fundamentalmente, tres.



"Hai que ser honrados, vender cousas de calidade a bo prezo e ter amabilidade co público", resume una mujer que cumple sobradamente con todas ellas, y que tiene conquistados los paladares y corazones de todos sus clientes, independientemente de la edad.



Solo hace falta pasar un rato por su tienda para comprobar como, un niño de tan solo dos años, dice su nombre de carrerilla, sin pensarlo, mientras sujeta con fuerza una bolsa de gusanitos.

"Para ter éxito hai que ser honrados, vender cousas de calidade a bo prezo e ter amabilidade"



"Eu fálolles a todos, ás veces preguntan por min e teño que baixar. E aos maiores tamén, tes que facer un pouco de psicóloga detrás do mostrador", confirma Pili que, además de ostentar el título de ser una de las autónomas más longevas de la provincia de Lugo, también es conocida por su particular forma de hacer las cuentas.



Tanto es así, que en su interminable anecdotario recuerda como un día tuvo que explicarle a un trabajador de un banco que había acudido a su tienda a por agua cuál era su sistema. "Quedábase alucinado, non o cheguei a convencer, pero a conta saíu exacta", asegura entre risas, mientras rememora cómo se adaptó a la llegada del euro.



"Ao principio non foi fácil. Perdín cartos e ao mellor tamén estafei sen querer", dice una mujer que protagonizó una de las primeras canciones del grupo local Irmandades do Falo, en la que hacían referencias a esa manera peculiar de sumar los precios de las gominolas. "Iso xa non me gusta tanto, non quero ser famosa, aínda que seguro que o fixeron con moito cariño", sentencia.



Y del aprecio de la gente, va sobrada. Porque son muchos los que durante estos últimos días han pasado por su tienda para desearle una feliz jubilación. "Hai moitos aos que lles dá pena, pero eu xa traballei todo o que tiña que traballar", afirma Pili, que no se plantea traspasar su negocio, pese a que ya hubo varias personas interesadas en él.



"Hoxe apenas dá para vivir. Hai días nos que non chegas a facer 60 euros brutos. E coas bolsas de cumpreanos traballas unha hora para facer 30 ou 35 céntimos", asegura esta empresaria, a un paso de su jubilación.



Un retiro que obligará a bajar definitivamente la verja del Lambuxos, pero que no conseguirá desterrar a Pili de la memoria colectiva de Vilalba, que a partir del día 31 será un poco menos dulce.