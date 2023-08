Juan e Suso, sen rivais no campionato de serradores do XI Festival 27373

O segredo está no ritmo. Ou eso din Juan e Suso Pipas, campións un ano máis, e xa deben ir tres, do emocionante e nada doado campionato de serradores que inclúe na súa programación o undécimo Festival 27373, celebrado no club fluvial de Begonte.

Cun tempo que rozou os 42 segundos, a veterana parella, que suma algo de experiencia previa co cimbrón, fíxose coa cesta de produtos que levaban os gañadores dunha proba na que, curiosamente, o mellor crono foi o que non contou. O propio Juan e Pablo -a dúo con Gonzalo rexistraba uns meritorios 47 segundos-, fixeron unha improvisada demostración na que en pouco máis de 20 segundos e cunha coordinación máxima, serraban o toro poñendo en práctica todos os consellos que dende a organización e os expertos lle daban aos debutantes: "Hai que aproveitar todo o largo do serrón e non empuxar, só tirar cando che toque".

E é que entre os case 30 dúos inscritos, a maioría nunca un cimbrón nas mans tivera, pero iso non foi impedimento para afrontar con tesón e bo humor o reto de completar o serrado dun anaco de madeira que máis dun levou de recordo. Un trofeo polo fito conseguido.

Tamén a madeira era a protagonista da outra gran competición da xornada, concretamente, a dos paláns e das billardas que manexaron con maior ou menor acerto os máis de medio cento de competidores que disputaron o clásico aberto do festival, no que por primeira vez subía ao máis alto do podio unha muller, Cristina, do equipo Castiñeiro Milenario, escoltada por Mieres e Bonxe.

Non o tivo doado, pois a proba, coa que colabora O Varal, contou con catro grupos de clasificación con 14 xogadores cada un, dos que 32 pasaron a unha ronda eliminatoria cara a cara, e así sucesivamente ata a gran final.

A vitoria de Cristina conxuga ademais perfectamente co espírito deste festival que promove a asociación cultural Castiñeiro Milenario -conta co patrocinio do Concello de Begonte e da Deputación de Lugo- , que fai a dobre aposta de potenciar a presenza de grupos femininos e tamén de que toda a programación sexa en galego. A proposta, xa consolidada nesta década de vida, nesta edición contou co cuarteto Seimeira na vermú e cunha animada sesión vespertina e nocturna á beira do Ladra na que se sucederon as actuacións de Pakolas, Pualiña, Pepe Baamonde Grupo e Tecor Societário.

"Esta sendo unha xornada espectacular, polo tempo, pola asistencia e polo bo ambiente", dicían dende a organización, que ofrecía tamén a posibilidade de catar a cervexa artesá propia do festival grazas ao apoio de Aloumiña.